Телескоп TESS обнаружил свыше 2,2 тысячи потенциальных экзопланет

Переданные телескопом данные объединили в один каталог

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта. /ТАСС/. Телескоп Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) за два года работы на орбите сумел обнаружить 2241 потенциально пригодную для жизни планету в дополнение к тем, о существовании которых уже знало NASA. Об этом сообщил в пятницу интернет-портал Space.com со ссылкой на заявление группы ученых из Массачусетского технологического института (МТИ), которые занимаются совместно с NASA реализацией данного проекта.

Исследователи объединили все переданные телескопом данные об этих кандидатах в экзопланеты в один каталог. Ученым предстоят годы работы, чтобы подтвердить, что эти объекты по своим параметрам в наибольшей степени сопоставимы с Землей, отметил портал, подчеркнув, что пока это удалось сделать в отношении лишь 120 планет из каталога.

"Не может не поражать карта потенциальных экзопланет, открытых с помощью TESS, которая состоит из более чем 2 тыс. объектов", - приводит портал слова представителя МТИ Наталии Герреро, которая участвовала в подготовке каталога.

Телескоп был выведен в космос в апреле 2018 года и приступил к работе через три месяца. Он находится на эллиптической орбите, позволяющей совершать оборот вокруг Земли каждые 13,7 дня. Первоначально планировалось, что миссия аппарата, создание которого обошлось примерно в $340 млн, продлится два года. Затем она была продлена еще на два - до сентября 2022 года.

TESS фокусируется на звездах, находящихся на расстоянии до 300 световых лет от Земли. Предполагается, что телескоп, оснащенный четырьмя широкоугольными камерами, изучит в общей сложности более 200 тыс. звезд с целью выявить на их ярком фоне крохотные пятна, которые могут оказаться планетами. Ими в дальнейшем более углубленно будут заниматься уже другие телескопы, в частности, James Webb с диаметром зеркала 6,5 метра, запуск которого в космос планируется 31 октября текущего года.

Основываясь на информации, полученной, в частности, с помощью орбитальной обсерватории Hubble, астрономы NASA ранее высказали предположение, что только в галактике Млечный путь имеется по меньшей мере 11 млрд планет, сопоставимых по размеру с Землей. С 1995 года было подтверждено существование свыше 4,3 тыс. экзопланет, на которых потенциально возможна жизнь.