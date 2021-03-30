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Российская газета

Судно Северного флота вышло в море искать погибшие в годы войны подлодки

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Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Гидрографическое судно Северного флота "Ромуальд Муклевич" вышло в Баренцево море. Экипаж будет задействован в поиске погибших в годы Второй мировой войны кораблей и судов СФ и союзников, в том числе из состава печально известного арктического конвоя PQ-17.

Как сообщили в пресс-службе Северного флота, судно участвует во втором этапе комплексной экспедиции СФ и Русского географического общества "Помни войну". Сначала в море вышли ледокол "Илья Муромец" и судно тылового обеспечения "Эльбрус".

Теперь в Баренцево море отправился "Ромуальд Муклевич". Гидрографы займутся поиском подводных лодок Северного флота типа М - "Малютка". Это М-122 (она погибла в 1943 году) и М-175 (не вернулась на базу в 1942 году). Экипаж судна обследует также и места расположения немецких минных заграждений "Бантос-А" и "Бантос-Б". Второй этап продлится около десяти суток.

Как добавили в пресс-службе Северного флота, в прошлые годы также искали М-122, но обнаружить ее не удалось. Зато нашли несколько затонувших кораблей и судов, в том числе и носовую часть советского транспорта "Тбилиси", погибшего в 1945 году.


Светлана Цыганкова

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Страны
Германия
Продукция
9M14 Малютка
Проекты
21180
23120 Эльбрус
Арктика
СФ
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