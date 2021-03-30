Военные начали крупные учения на востоке России

Москва. 29 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Более 12 тыс. военнослужащих задействованы в учениях, на которых отработают применение группировок войск для обеспечения военной безопасности на востоке России, сообщил в понедельник Восточный военный округ (ВВО).

Маневры проходят под руководством командующего войсками ВВО Геннадия Жидко.

"Командующие общевойсковыми армиями, дислоцированными в Забайкалье и Приамурье, на практике покажут знания и навыки по применению группировок войск для обеспечения военной безопасности на востоке России", - сообщила пресс-служба округа.

"На нескольких полигонах Забайкалья спланировано несколько практических этапов по отработке действий войск в обороне и наступлении, в том числе в ночное время суток", - говорится в сообщении.

По словам военных, в учении принимают участие более 12 тыс. человек, до 3 тысяч единиц вооружения и военной техники, порядка 60 самолетов и вертолетов, более десяти беспилотных летательных аппаратов.

Маневры продлятся до конца текущей недели, сообщили в ВВО.

"Это мероприятие является завершающим этапом оперативной, мобилизационной и боевой подготовки войск военного округа в зимнем периоде обучения", - говорится в сообщении.