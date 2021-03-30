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Российская газета

Подводник раскрыл секрет бесшумности "Варшавянки"

Разделы: Флот
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Легендарную бесшумность подлодок типа "Варшавянка", за которую их в НАТО прозвали "Черными дырами", обеспечивают электродвигатели особой конструкции и грамотное их применение.

- Для движения под водой используется электродвигатель экономичного хода. Он самый тихий и экономный. Также есть две дополнительные линии вала: они могут работать враздрай, благодаря этому лодка способна разворачиваться на месте и швартоваться без ударов, - рассказал "Звезде" командир электромеханической части подлодки "Великий Новгород" Денис Байдачный.

Для экстренного всплытия или погружения есть еще один электродвигатель. Он пошумнее, зато развивает гораздо большую мощность. Применяют его, если есть необходимость срочно изменить курс или глубину - например, чтобы избежать столкновения с другим судном. Для этого есть у подводников и другие приспособления. В пятом отсеке установлен миниатюрный торпедный аппарат, стреляющий сигнальными огнями, зелеными и красными. Ими подлодка обозначает место своего предстоящего всплытия. Зеленый свет сообщает о штатной процедуре, красный - об аварийной. Увидев такой огонь, все суда должны срочно отойти от него на безопасное расстояние.


Антон Валагин

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Страны
Польша
Проекты
636.3
877 Палтус
NATO
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