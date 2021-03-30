В конгрессно-выставочном центре "Партиот" прошла военно-научная конференция

ЦАМТО, 29 марта. На базе конгрессно-выставочного центра "Патриот" (г.Кубинка, Московская область) состоялась военно-научная конференция, посвященная созданию единого геоинформационного пространства обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации.

В конференции приняли участие представители органов военного управления, военных вузов, научно-исследовательских организаций, предприятий промышленности.

С приветственным словом выступил начальник Военно-топографического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майор Александр Зализнюк, который пожелал всем участникам плодотворной работы.

Научная программа конференции включала такие вопросы, как: проблемы создания единого геоинформационного пространства, информационное, лингвистическое, нормативно-правовое и нормативно-техническое обеспечение создания и функционирования единого геоинформационного пространства, экспертная оценка эффективности его применения.

Всего в рамках конференции было заслушано и обсуждено 23 научных доклада, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.