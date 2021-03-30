Войти
ЦАМТО

В конгрессно-выставочном центре "Партиот" прошла военно-научная конференция

457
0
0
Парк Патриот в Кубинке. Архивное фото
Парк Патриот в Кубинке. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

ЦАМТО, 29 марта. На базе конгрессно-выставочного центра "Патриот" (г.Кубинка, Московская область) состоялась военно-научная конференция, посвященная созданию единого геоинформационного пространства обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации.

В конференции приняли участие представители органов военного управления, военных вузов, научно-исследовательских организаций, предприятий промышленности.

С приветственным словом выступил начальник Военно-топографического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майор Александр Зализнюк, который пожелал всем участникам плодотворной работы.

Научная программа конференции включала такие вопросы, как: проблемы создания единого геоинформационного пространства, информационное, лингвистическое, нормативно-правовое и нормативно-техническое обеспечение создания и функционирования единого геоинформационного пространства, экспертная оценка эффективности его применения.

Всего в рамках конференции было заслушано и обсуждено 23 научных доклада, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ИТ
Похожие новости
22.12.2020
В 2020 году продолжились поставки техники в интересах военной полиции
29.05.2020
Россия возмущена: Польша заплатит за свое проамериканское поведение (Феникс, Китай)
17.03.2020
Лучшие выпускники вузов поедут служить к Черному морю
20.05.2015
Агрессия «общечеловеческого»
06.09.2012
Опубликован проект Указа президента РФ «О развитии ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»
28.12.2009
Як-130: небо ждет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.03 12:01
  • 1
Египтянам понравились российские пассажирские вагоны
  • 30.03 11:55
  • 1
Британцы готовили ядерный удар по Ближнему Востоку в случае войны с СССР
  • 30.03 11:46
  • 1
Посол Польши в РФ: Меня направили в Москву искать равноправный диалог с Россией
  • 30.03 11:08
  • 60
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 30.03 08:01
  • 2
Турция построила субмарину с анаэробным двигателем
  • 30.03 07:53
  • 2
Норвегия заблокировала покупку «Трансмашхолдингом» завода у Rolls-Royce
  • 30.03 07:40
  • 13
В России создадут новый многоразовый орбитальный корабль
  • 30.03 06:24
  • 2
СМИ: второй полет Ил-112В запланировали на 30 марта
  • 30.03 01:53
  • 15
Огонь батареям: для «Прометеев» могут сформировать новые полки
  • 30.03 00:05
  • 4
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 29.03 19:31
  • 1
Защитим любой ценой
  • 29.03 15:46
  • 1
Бывшие советские Т-80БВ - лучшие танки украинской армии. Почему их так мало
  • 29.03 15:42
  • 1
Российский адмирал назвал учения атомных подлодок сигналом для США
  • 29.03 13:14
  • 119
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 29.03 13:08
  • 29
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области