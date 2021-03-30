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Министерство ВС Франции приняло 18-й самолет ВТА A-400M "Атлас"

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Источник изображения: Фото: airbus.com

ЦАМТО, 29 марта. Генеральная дирекция по вооружениям (DGA) Министерства вооруженных сил Франции 25 марта приняла 18-й самолет ВТА А-400М "Атлас", предназначенный для ВВС страны.

По информации Actu-aero.fr, на текущий момент самолет все еще находится на предприятии Airbus Defence and Space в Севилье, но вскоре будет передан ВВС Франции.

A-400M является тактическим самолетом ВТА с радиусом полета, сравнимым со стратегическими самолетами ВТА, и не имеет прямых конкурентов на мировом рынке. Технические характеристики A-400M позволяют расширить возможности транспортной авиации ВВС Франции. A-400M "Атлас" оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями и обеспечивает транспортировку до 35 тонн груза как внутри ТВД, так и между ними, десантирование войск и оборудования, в том числе с больших высот, дозаправку в воздухе и медицинскую эвакуацию.

Как сообщал ЦАМТО, первый изготовленный для французских ВВС компанией Airbus Defence and Space A-400M был официально передан МО Франции 30 сентября 2013 года. Закон о военных программах на 2019-2025 гг. предусматривает поставку ВВС Франции 11 ед. А-400М в течение указанного периода. Это позволит к концу 2025 года увеличить парк самолетов данного типа до 25 ед. В общей сложности ВВС Франции намерены принять на вооружение 50 самолетов A-400M.

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Страны
Франция
Продукция
A400M
Компании
Airbus
Проекты
Медицина
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