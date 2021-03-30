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WarSpot

Сербский «Лазарь» пошёл на экспорт

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Источник изображения: warspot.ru

Сербская военная техника завоёвывает новые рынки. Вчера, 28 марта, портал defence-blog.com сообщил о том, что Туркменистан стал первым иностранным заказчиком нового бронетранспортёра Lazar 3.

«Большая новость для сербской военной промышленности и экономики Сербии — компания Jugoimport-SDPR продала бронетранспортёры Lazar 3 Туркменистану. На рынке этой категории — БТР и БМП, есть много хорошей техники, и если Lazar 3 смог добиться победы в Туркменистане, значит, эта машина действительно качественна», — рассказал посол Сербии в РФ Мирослав Лазански, в юрисдикцию которого входит и Туркменистан.

Бронетранспортёр Lazar 3

Источник изображения: yugoimport.com

Продажу Туркменистану боевых машин также подтвердил директор компании Jugoimport-SDPR Югослав Петкович. При этом детали контракта остаются засекреченными. По неофициальной информации, опытная партия, закупленная Туркменистаном, насчитывает 9 бронетранспортёров Lazar 3.

Lazar 3 разработан государственной компанией Yugoimport SDPR и впервые был представлен на выставке IDEX 2017. На вооружение сербской армии эта боевая машина поступила в 2018 году. По словам разработчиков, Lazar 3 может выпускаться в модификациях БТР и БМП. Бронетранспортёр оснащается дистанционно управляемым модулем с пулемётным вооружением, а боевая машина пехоты — 30-мм пушкой.

Бронетранспортёры Lazar 3

Источник изображения: yugoimport.com

Длина Lazar 3 составляет почти 8 м, ширина — 3 м, высота — 2,3 м (без учёта боевого модуля). Масса БТР составляет 24 т при стандартном бронировании (уровень 3 STANAG 4569) и до 26 т при усиленном. Машина способна развивать скорость до 110 км/ч и вмещает 12 человек, включая трёх членов экипажа.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сербия
Туркменистан
Югославия
Компании
Yugoimport
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