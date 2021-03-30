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Военно-промышленный курьер

ООН досталось от Северной Кореи за двойные стандарты

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Источник изображения: vpk-news.ru

Власти КНДР обвинили Совет Безопасности ООН в использовании двойных стандартов при оценке действий разных стран в связи с его реакцией на недавний запуск Пхеньяном баллистических ракет.

Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. По словам представителя внешнеполитического ведомства республики, на состоявшемся 26 марта заседании Комитета по контролю за соблюдением санкций в отношении КНДР при СБ ООН США призвали ввести новые рестрикции в отношении нее. 

«Тот факт, что у СБ ООН вызывают вопросы нормальные действия, которые попадают под право нашей страны на самооборону, является отрицанием суверенитета государства и очевидными двойными стандартами.

Нет никакой логики в том, что только наши оправданные оборонительные меры выделяют для обвинений, в то время как многие другие страны по всему миру запускают самые разные боеприпасы, чтобы увеличить свою военную мощь», - цитирует агентство главу департамента международных организаций МИД Чо Чхоль Су.

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Страны
КНДР
США
Компании
ООН
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