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ЦАМТО

ВВС Румынии получили последний истребитель F-16 "Файтинг Фалкон"

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Источник изображения: Фото: Ministerul Apararii Nationale Romania

ЦАМТО, 29 марта. Командование ВВС Румынии объявило о прибытии 25 марта на 86-ю авиабазу в Борча (Фетешти, Румыния) истребителя F-16 "Файтинг Фалкон" второй партии, приобретенного из состава ВВС Португалии.

Преодолевший 3500-км маршрут из Португалии самолет стал 17-м и последним F-16, полученным ВВС Румынии, начиная с 2016 года. Как ожидается, в перспективе МО Румынии может закупить от 36 до 48 самолетов для оснащения еще двух эскадрилий.

Как сообщал ЦАМТО, в 2013 году МО Румынии с одобрения США подписало контракт на поставку первых 12 истребителей F-16AM/BM "Файтинг Фалкон" из состава ВВС Португалии для замены устаревших МиГ-21. Соглашение общей стоимостью 628 млн. евро вступило в силу 30 сентября 2013 года. Поставка самолетов была произведена с сентября 2016 года по сентябрь 2017 года. ВВС Румынии приняли 12 истребителей F-16AM/BM MLU Блок.15 "Файтинг Фалкон", включая девять одноместных F-16AM и три двухместных F-16BM. Все они вошли в состав 53-й истребительной эскадрильи (Фетешти). Начальной готовности к боевому применению самолеты достигли в марте 2019 года.

В декабре 2019 года был подписан контракт на поставку пяти дополнительных истребителей (четыре одноместных и один двухместный). Соглашение стоимостью 130 млн. евро, помимо продажи истребителей F-16, включало их модификацию согласно требованиям ВС Румынии, подготовку личного состава и обслуживание техники.

Первая пара самолетов прибыла в Румынию в августе 2020 года, вторая – в октябре 2020 года.

Как сообщалось, ВВС Румынии получат 5 истребителей в той же конфигурации M.5.2R, что и 12 ранее поставленных. В перспективе Бухарест намерен модернизировать все 17 самолетов до стандарта M6.5R.

Утвержденная в 2012 году Концепция развития противовоздушной обороны в рамках программы "Многоцелевой самолет ВВС" предусматривает поэтапное формирование в составе ВВС трех истребительных эскадрилий по 16 самолетов в каждой.

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Страны
Португалия
Румыния
США
Продукция
F-16
МиГ-21
Проекты
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