США признали потерю превосходства перед Россией в электромагнитной борьбе

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Счетной палате США признали потерю превосходства американских военных в проведении операций в электромагнитном спектре. Сообщил RT со ссылкой на соответствующий доклад.

"Мы не единственная глобальная держава, которая понимает важность превосходства в электромагнитном спектре. Потенциальные противники, в том числе Россия и Китай, существенно продвинулись в совершенствовании своих возможностей в этой сфере", — заявил директор по вопросам оборонного потенциала и управления в Счетной палате США Джозеф Киршбаум.

По его мнению, несмотря на прилагаемые усилия США больше не могут быть уверены в своем превосходстве в электромагнитном спектре.

Отмечается, что российские силы борьбы в электромагнитном спектре показали свою эффективность "в реальном применении этих средств против США и других стран". Однако о каких случаях идет речь, в докладе не утоняется.

"Российские электромагнитные комплексы отличаются высокой мобильностью, что затрудняет противодействие им", — подчеркнул Киршбаум.

Кроме того, специалисты считают, что военная операция в Сирии позволила России накопить соответствующий опыт и развить потенциал борьбы с космическими средствами.

В США полагают, что Москва и Пекин способны влиять на работу систем связи и навигации на судах, которые американцы использует для переброски оборудования и личного состава, тогда как их устаревшие корабли не обладают достаточными оборонительными возможностями в электромагнитном спектре.

Исходя из данных доклада, Пентагону не удалось выполнить полностью ни одну из предыдущий стратегий в области борьбы в электромагнитном спектре. Аналитики считают, что такая же судьба ждет и новую стратегию, принятую в прошлом году