Войти
РИА Новости

США признали потерю превосходства перед Россией в электромагнитной борьбе

392
0
0
Здание Счетной палаты США в Вашингтоне
Здание Счетной палаты США в Вашингтоне.
Источник изображения: © Фото : AgnosticPreachersKid

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Счетной палате США признали потерю превосходства американских военных в проведении операций в электромагнитном спектре. Сообщил RT со ссылкой на соответствующий доклад.

"Мы не единственная глобальная держава, которая понимает важность превосходства в электромагнитном спектре. Потенциальные противники, в том числе Россия и Китай, существенно продвинулись в совершенствовании своих возможностей в этой сфере", — заявил директор по вопросам оборонного потенциала и управления в Счетной палате США Джозеф Киршбаум.

По его мнению, несмотря на прилагаемые усилия США больше не могут быть уверены в своем превосходстве в электромагнитном спектре.

Отмечается, что российские силы борьбы в электромагнитном спектре показали свою эффективность "в реальном применении этих средств против США и других стран". Однако о каких случаях идет речь, в докладе не утоняется.

"Российские электромагнитные комплексы отличаются высокой мобильностью, что затрудняет противодействие им", — подчеркнул Киршбаум.

Кроме того, специалисты считают, что военная операция в Сирии позволила России накопить соответствующий опыт и развить потенциал борьбы с космическими средствами.

В США полагают, что Москва и Пекин способны влиять на работу систем связи и навигации на судах, которые американцы использует для переброски оборудования и личного состава, тогда как их устаревшие корабли не обладают достаточными оборонительными возможностями в электромагнитном спектре.

Исходя из данных доклада, Пентагону не удалось выполнить полностью ни одну из предыдущий стратегий в области борьбы в электромагнитном спектре. Аналитики считают, что такая же судьба ждет и новую стратегию, принятую в прошлом году

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Сирия
США
Похожие новости
23.10.2019
Из Сирии в депрессию
22.10.2019
Продвигаемая США Индо-Тихоокеанская инициатива может расшатать механизмы многостороннего сотрудничества в АТР - Шойгу
17.10.2019
Передел в Сирии: Минобороны показало новую карту
15.10.2019
Трамп: пусть курдов защищает кто угодно - Россия, Китай, Наполеон Бонапарт
14.04.2017
Армия США готовится к суровой реальности: борьбе с российскими и китайскими вооружениями (The National Interest, США)
10.04.2017
По грани допустимого
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.03 12:01
  • 1
Египтянам понравились российские пассажирские вагоны
  • 30.03 11:55
  • 1
Британцы готовили ядерный удар по Ближнему Востоку в случае войны с СССР
  • 30.03 11:46
  • 1
Посол Польши в РФ: Меня направили в Москву искать равноправный диалог с Россией
  • 30.03 11:08
  • 60
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 30.03 08:01
  • 2
Турция построила субмарину с анаэробным двигателем
  • 30.03 07:53
  • 2
Норвегия заблокировала покупку «Трансмашхолдингом» завода у Rolls-Royce
  • 30.03 07:40
  • 13
В России создадут новый многоразовый орбитальный корабль
  • 30.03 06:24
  • 2
СМИ: второй полет Ил-112В запланировали на 30 марта
  • 30.03 01:53
  • 15
Огонь батареям: для «Прометеев» могут сформировать новые полки
  • 30.03 00:05
  • 4
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 29.03 19:31
  • 1
Защитим любой ценой
  • 29.03 15:46
  • 1
Бывшие советские Т-80БВ - лучшие танки украинской армии. Почему их так мало
  • 29.03 15:42
  • 1
Российский адмирал назвал учения атомных подлодок сигналом для США
  • 29.03 13:14
  • 119
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 29.03 13:08
  • 29
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области