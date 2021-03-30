Минобороны России построит в Заполярье три жилых дома для военных

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Министерство обороны РФ построит для военных на Новой Земле три дома и детский сад, сообщили журналистам в понедельник в военном ведомстве.

"Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России возведут для военнослужащих на архипелаге Новая Земля в населенном пункте Белушья Губа новый детский сад и три жилых дома", - сказали в ведомстве.

Развитие объектов военной инфраструктуры в Арктике проинспектировал замминистра обороны РФ Тимур Иванов в рамках рабочей поездки на Северный флот, добавили в ведомстве. "Руководство Минобороны России особое внимание уделяет развитию военной инфраструктуры в Арктике. Всего в период с 2013 года по настоящее время специалистами военно-строительного комплекса было сдано 791 здание и сооружение", - отметил Иванов.

В настоящее время на Новой Земле уже ведется строительство трех жилых домов для военнослужащих и членов их семей на 168 квартир. Первую новостройку планируется заселить в конце лета. В условиях вечной мерзлоты здания строятся на свайных фундаментах с применением новейших технологий.

Также проектными организациями ведомства подготовлен эскиз детсада на 360 мест, проект адаптирован с учетом особых природных климатических условий для районов Крайнего Севера. В здании будут оборудованы актовый зал, кабинеты логопеда и психолога, различные кружковые кабинеты, спортивный уголок, бассейн и зимняя оранжерея. Сдать детский сад планируется до конца 2021 года.

Кроме того, силами военных строителей ведется масштабная реконструкция базового склада горюче-смазочных материалов. Завершение строительства позволит в полном объеме обеспечить топливом потребность военного городка.

Ранее на Новой Земле военными строителями была построена общеобразовательная школа.