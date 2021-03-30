Украина испытала турецкие БЛА Bayraktar TB2 над Черным морем

ЦАМТО, 29 марта. Украина использовала ударные БЛА Bayraktar TB2 над Черным морем для отработки учебных задач. Об этом, как сообщает "РИА Новости", передало агентство Минобороны страны "АрмияInform".

"Беспилотные ударные летательные аппараты Bayraktar TB2 осуществили полеты с материковой части Украины к острову Тендровская коса, который находится в Черном море. Беспилотники отрабатывали различные учебные задачи по маневрированию", – цитирует "РИА Новости" украинское агентство.

В сообщении отмечается, что на острове Тендровская коса расположен многофункциональный военно-морской полигон, на котором тренируются и повышают боеготовность различные подразделения военно-морских сил – проходят тренировки по высадке морского десанта на необорудованное побережье, выполняются артиллерийские стрельбы по береговым целям катерными тактическими группами.

В агентстве "АрмияInform" напомнили, что в этом году ВМС Украины получат комплекс беспилотных аппаратов Bayraktar TB2 с улучшенными характеристиками, например, с увеличенной дальностью полета, которые будут действовать в интересах военно-морских сил.