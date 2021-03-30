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Президент заслушал доклад главкома ВМФ Николая Евменова о ходе комплексной арктической экспедиции

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Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России, адмирал Николай Евменов
Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России, адмирал Николай Евменов.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой АО "ОСК"

ЦАМТО, 29 марта. Президент России Владимир Путин 26 марта заслушал доклад главкома ВМФ адмирала Николая Евменова о ходе комплексной арктической экспедиции "Умка-2021".

Как отметил В.Путин, "арктическая экспедиция "Умка-2021" не имеет аналогов в истории как советского периода, так и в современной истории Российской Федерации. Прошу доложить о результатах.

Н.Евменов: Товарищ Верховный Главнокомандующий, с 20 марта 2021 года под руководством Главного командования Военно-морского флота проводится комплексная арктическая экспедиция "Умка-2021". Впервые по единому замыслу и плану в приполярных районах выполняется комплекс учебно-боевых, научно-исследовательских и практических мероприятий различной направленности.

Всего планом предусмотрено 43 мероприятия. Место проведения экспедиции – архипелаг Земля Франца-Иосифа, а конкретно – остров Земля Александры и прилегающая к нему акватория, покрытая льдом.

Сейчас в районе экспедиции средняя температура составляет от -25 до -30 град. С, толщина ледяного покрова – до полутора метров, ветер в порывах до 32м/с.

К участию в экспедиции привлечено более 600 военнослужащих и гражданского персонала, около 200 образцов вооружения, военной и специальной техники.

К настоящему времени в соответствии с планом выполнено 35 мероприятий, восемь находятся в стадии выполнения по плану.

Впервые в истории Военно-морского флота выполнено всплытие из-подо льда трех атомных ракетоносцев с проломом полутораметрового льда по единому замыслу и плану в назначенное время в районе радиусом 300 м; полет в приполярном районе с дозаправкой в воздухе парой МиГ-31 с прохождением географической точки Северного полюса в прямом и обратном направлении; практическая торпедная стрельба атомной подводной лодки из-подо льда с последующим приледнением практической торпеды, обнаружением ее техническими средствами и подъемом на поверхность.

Также было проведено тактическое учение подразделения арктической мотострелковой бригады в сложных метеоусловиях с отрывом от основных баз на незнакомой местности.

По итогам проведенных мероприятий образцы вооружения, военной и специальной техники подтвердили все свои заданные технические характеристики в условиях высоких широт и низких температур. Все мероприятия выполняются планово.

Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации, практика проведения комплексных арктических экспедиций Военно-морским флотом будет продолжена. Причем основным критерием данных учений в последующих экспедициях будет освоение новых, еще более неизведанных районов.

В.Путин: Проведенный комплекс учебно-боевых, научных исследований, всех этих мероприятий продемонстрировал способность и готовность российского Военно-морского флота действовать в суровых северных широтах. Экипажи подводных лодок, самолетов военно-транспортной, истребительной авиации, а также арктических мотострелковых подразделений показали возросшую боевую выучку в сложной обстановке Арктики. Подтверждены высокие боевые возможности отечественного вооружения, его надежность при эксплуатации в экстремальных условиях.

Главнокомандующего Военно-морским флотом прошу передать слова благодарности всему личному составу, участвовавшему в экспедиции, в учениях за проявленные мужество, самоотверженность и профессионализм.

Проведение комплексных арктических экспедиций, изучение и освоение Крайнего Севера в целях обеспечения военной безопасности Российской Федерации продолжить.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Кремля.

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