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Российская газета

Корвет "Совершенный" провел стрельбу по невидимым целям в Японском море

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Источник изображения: rg.ru

Артиллерийскую стрельбу на подавление невидимых береговых целей, скрытых рельефом местности, провел в Японском море корвет "Совершенный".

Военнослужащие Тихоокеанского флота выполняли очередное задание в рамках планового учения. "Сражение" проходило рядом с островом Желтухина. По береговым, морским и воздушным целям стреляли также малые противолодочные корабли ТОФ. Участники тренировки уничтожили цели, имитировавшие вражеские защищенные огневые точки и боевую технику.

"Огонь велся из 100-мм универсальной корабельной артиллерийской установки А-190", - сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.


Дина Непомнящая

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Страны
Япония
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
20380 Корвет-1
Военные учения
ТОФ
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