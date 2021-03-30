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Российская газета

Подготовку подлодки к стрельбе "Калибрами" показали на видео

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Источник изображения: rg.ru

В Сети появилось видео работы экипажа российской подводной лодки при подготовке к применению своего главного оружия, крылатых ракет "Калибр".

Тренировка прошла на субмарине Черноморского флота "Великий Новгород".

Подлодки типа "Варшавянка", к которым относится "Великий Новгород" стреляют "Калибрами" из-под воды - через торпедные аппараты.



- Подводная модификация "Калибра" представляет собой ракето-торпеду. Сначала происходит пуск торпеды, затем торпедная часть отделяется и ракета следует воздушным участком, - рассказал "Звезде" командир субмарины Дмитрий Сопин. Экипаж корабля, по его словам, при этом не ощущает никаких толчков или сотрясений - только радость от выполнения поставленной задачи.

Радости предшествует быстрая и слаженная работа десятков человек. Подготовка начинается с сирены и команды: "Боевая тревога! Ракетное оружие к бою". Сидящий на рулях боцман направляет подлодку на глубину 50 метров и нужный курс, командиры отсеков докладывают о готовности к стрельбе. Посреди центрального поста стоят командир - как дирижер, он руководит действиями подчиненных.

Кстати, "Великий Новгород" участвовал в реальной боевой работе - в несколько приемов подлодка выпустила по объектам террористов в Сирии 14 ракет.


Антон Валагин

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Польша
Россия
Сирия
Проекты
877 Палтус
Калибр КР
ЧФ
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