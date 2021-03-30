Летчики дальней авиации приступили к тренировкам к параду Победы

Экипажи дальней авиации начали тренировки перед 9 Мая. Летчики проводят репетиции в Саратовской области, сообщает телеканал «Известия». Перед учениями военные прошли вакцинацию от коронавируса. К параду готовятся экипажи Ту-160, Ил-78 и Ту-95. В День Победы самолеты пролетят над Красной площадью. Техника пройдет на высоте около 200 м над землей.

Экипажи дальней авиации начали тренировки перед 9 Мая. Летчики проводят репетиции в Саратовской области, сообщает телеканал «Известия». Перед учениями военные прошли вакцинацию от коронавируса. К параду готовятся экипажи Ту-160, Ил-78 и Ту-95. В День Победы самолеты пролетят над Красной площадью. Техника пройдет на высоте около 200 м над землей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.