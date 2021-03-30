Войти
ТАСС

В центре "Динамика" рассказали о новых динамических вертолетных тренажерах

354
0
0
Тренажер вертолета Ка-27М
Тренажер вертолета Ка-27М.
Источник изображения: © Пресс-служба холдинга "Технодинамика"

По словам главного конструктора по техническим средствам обучения центра Валерия Иваненко, они способны создавать перегрузки до 2,5g

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Первые отечественные вертолетные тренажеры на шестистепенном подвижном основании способны создавать "полную иллюзию полета" на настоящей машине. При этом перегрузки, испытываемые экипажем на симуляторе, могут достигать 2,5g, рассказал в интервью ТАСС главный конструктор по техническим средствам обучения Центра научно-технических услуг "Динамика" (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Валерий Иваненко.

"На таком тренажере мы пытаемся обмануть мозжечок, создавая полную иллюзию полета. Кабина не повторяет текущее положение вертолета в пространстве, она создает совершенно другие перемещения только для того, чтобы создать соответствующие ускорения", - сказал он.

По словам генконструктора, программисты центра "Динамика" работали около 2,5 лет над созданием программного обеспечения для формирования соответствующих перегрузок на симуляторе. При этом ПО для подвижности создавалось под каждый тип вертолета свое. Например, для тренажеров морских вертолетов Ка-27М в программе при посадке на палубу заложено ощущение морской качки.

Российская разработка

Как подчеркнул Иваненко, созданные комплексные тренажеры на шестистепенной подвижности соответствуют высшей категории по правилам ICAO (Международная организация гражданской авиации). И являются полностью российской разработкой от начала и до конца.

Первые такие симуляторы поступили в начале года в центр подготовки летчиков ВМФ в Ейске для обучения экипажей противолодочных вертолетов Ка-27М и палубных ударных вертолетов Ка-52К.

Для сравнения, пассажиры гражданских авиалайнеров на взлете испытывают перегрузки в 1,5g. Космонавт при спуске в космическом кораблей "Союз" испытывает перегрузки в 3-4g. Предельные переносимые организмом перегрузки - 8-10g.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-27М
Ка-52
Компании
ИКАО
Ростех
Технодинамика
ЦНТУ Динамика
Проекты
Союз ПКК
Похожие новости
23.03.2021
"В воздухе шанса нет". Гендиректор "Технодинамики" о том, как авиатренажеры спасают жизни
27.01.2021
Центр подготовки лётчиков ВМФ в Ейске получил новые тренажеры - "Ростех"
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 1
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.03 12:01
  • 1
Египтянам понравились российские пассажирские вагоны
  • 30.03 11:55
  • 1
Британцы готовили ядерный удар по Ближнему Востоку в случае войны с СССР
  • 30.03 11:46
  • 1
Посол Польши в РФ: Меня направили в Москву искать равноправный диалог с Россией
  • 30.03 11:08
  • 60
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 30.03 08:01
  • 2
Турция построила субмарину с анаэробным двигателем
  • 30.03 07:53
  • 2
Норвегия заблокировала покупку «Трансмашхолдингом» завода у Rolls-Royce
  • 30.03 07:40
  • 13
В России создадут новый многоразовый орбитальный корабль
  • 30.03 06:24
  • 2
СМИ: второй полет Ил-112В запланировали на 30 марта
  • 30.03 01:53
  • 15
Огонь батареям: для «Прометеев» могут сформировать новые полки
  • 30.03 00:05
  • 4
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 29.03 19:31
  • 1
Защитим любой ценой
  • 29.03 15:46
  • 1
Бывшие советские Т-80БВ - лучшие танки украинской армии. Почему их так мало
  • 29.03 15:42
  • 1
Российский адмирал назвал учения атомных подлодок сигналом для США
  • 29.03 13:14
  • 119
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 29.03 13:08
  • 29
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области