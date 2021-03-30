Полная иллюзия полета. Как и на чем учатся летать летчики боевых вертолетов

Подготовка российских летчиков армейской авиации переходит на новый уровень. Теперь курсанты и действующие пилоты смогут учиться летать, переучиваться и оттачивать свое мастерство на новейших подвижных вертолетных тренажерах, которые создают полную иллюзию полета.

Первые такие симуляторы только начали поступать в Вооруженные силы РФ. Испытать перегрузки, почувствовать тряску и ускорение на взлете, свалиться в вихревое кольцо - все это возможно благодаря последним разработкам Центра научно-технических услуг "Динамика" (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех").

Источник изображения: © Станислав Красильников/ТАСС

Тренажеры выглядят впечатляюще - белые сферические "домики" будто из будущего, только на длинных черных "ножках" - это шестистепенная подвижная платформа. Работа над новинкой, как рассказал ТАСС главный конструктор по техническим средствам обучения центра "Динамика" Валерий Иваненко, началась в 2015 году, а в конце 2019-го тренажеры прошли госиспытания. Симуляторы стали продолжением уже имеющихся наработок, когда уже созданные высокотехнологичные вертолетные тренажеры решено было поставить на шестистепенное подвижное основание.

"Мы пытаемся обмануть мозжечок"

Когда экипаж на симуляторе "взлетает", тренажер приходит в движение. Белая сфера поднимается и, в зависимости от того, какие маневры совершает летчик, начинает вращаться в ту или другую сторону, наклоняться или опускаться. При этом тренажер способен создавать перегрузки до 2,5g. Но не все так просто.

"На таком тренажере мы пытаемся обмануть мозжечок, создавая полную иллюзию полета. Кабина не повторяет текущее положение вертолета в пространстве, она создает совершенно другие перемещения только для того, чтобы создать соответствующие ускорения", - рассказал главный конструктор.

Сидя в кабине тренажера, полностью погружаешься в происходящее: вот ваш вертолет "сходит" с ровной взлетной полосы на грунт, и сразу ощущаются неровности поверхности, вот машина отрывается от земли и набирает высоту, летчик закладывает вираж, вас бросает в сторону, и ощущаются перегрузки. Инструктор со своего рабочего места может "устроить" вам "болтанку в воздухе" или отказ двигателей, и тогда возникает чувство, что вертолет срывается вниз.

Источник изображения: © Станислав Красильников/ТАСС

Эти разработки, связанные с формированием иллюзии перегрузки, заняли солидное время - у программистов центра "Динамика" на это ушло примерно 2,5 года. И это было самое сложное. Программное обеспечение для подвижности создавалось под каждый тип вертолета свое. Например, для тренажеров морских вертолетов Ка-27М в программе при посадке на палубу заложено ощущение морской качки.

Созданные комплексные тренажеры на шестистепенной подвижности соответствуют высшей категории по правилам ICAO (Международная организация гражданской авиации - International Civil Aviation Organization). Главный конструктор "Динамики" подчеркнул, что эти тренажеры являются полностью российской разработкой от начала и до конца.

Точные копии

Как рассказывает начальник летно-испытательного комплекса "Динамики" Александр Шишов, сегодня мировая тенденция такова, что как можно большее количество действий и задач летчики должны отрабатывать на тренажерах. Это объясняется тем, что у каждого вертолета, каждого тумблера и кнопки в его кабине есть свой ресурс. А через такие учебные вертолеты проходят сотни курсантов, которые порой неумело включают и выключают системы, запускают двигатели. Кроме того, важен финансовый аспект. Так, например, вертолет Ми-8 в час расходует до 900 литров керосина, а Ми-26 - более 2 тонн.

Кабины тренажеров, которые разрабатывает "Динамика", полностью повторяют кабины винтокрылых машин. В них функциональны каждый датчик, тумблер и каждая кнопка. "Военный тренажер проходит госиспытания, которые проводит ГЛИЦ (929-й Государственный летно-испытательный центр Министерства обороны Российской Федерации имени В.П. Чкалова - прим. ТАСС). Летчики-испытатели, инженеры-испытатели проверяют каждую кнопочку, каждый тумблер. То есть на тренажере установлена точная копия кабины, и если делается новая версия вертолета, то тренажер также модернизируется", - рассказал Шишов.

Причем, как подчеркнул начальник ЛИК, на тренажерах предыдущего поколения - на неподвижном основании - невозможно в полной мере научить летать. На неподвижном тренажере при первоначальном обучении нельзя обучать взлету и посадке, в полной мере выполнять так называемое висение и перемещения у земли. Этим наиболее сложным этапам полета необходимо обучаться непосредственно на вертолете. А уже при обретении определенных навыков на настоящей винтокрылой машине можно отрабатывать на тренажере все этапы полета. На подвижном же тренажере возможно первоначальное обучение как висению, так взлету и посадке, а также обучению полному спектру задач, выполняемых на конкретном типе вертолета.

Источник изображения: © Станислав Красильников/ТАСС

Разработчики заверяют, и это подтверждают первые отзывы военных летчиков об использовании тренажеров, что симуляторы максимально полно передают поведение настоящих машин. Тренажеры позволяют отработать весь спектр задач, все нештатные ситуации и боевое применение средств поражения. Единственное, что нельзя отработать на тренажере, как шутит Шишов, это экстренное покидание вертолета.

Лазерная система визуализации проецирует на сферический экран перед кабиной вертолета выбранные в соответствии с полетным заданием аэродром, погодные условия и время суток. Пилот может отработать посадку "в молоке" по приборам, ночные полеты, когда ориентирами будут служить только звезды, или полеты в сложных метеорологических условиях - при этом густой снег за стеклом вертолета будет сопровождаться соответствующей тряской от сильного ветра, иллюзию которого будет создавать подвижная платформа.

На вертолетном тренажере можно отработать все нештатные ситуации, которые только возможны. При этом инструктор может задать определенные температурные условия, и машина будет вести себя в соответствии с изменившимися условиями полета.

На тренажере моделируется работа всех систем и оборудования, в том числе двигателей. Например, инструктор ставит температуру -50, и двигатели на тренажере начинают работать соответственно с заданными условиями Александр Шишов, начальник ЛИК "Динамики"

Также весь полет записывается. В том числе есть камеры в кабине - видно, что летчик делает, слышно, что он говорит. Потом инструктор с обучаемым могут сесть в классе и разобрать весь полет поэтапно.

От Ми-26 до Ка-226

Как рассказал главный конструктор "Динамики" Валерий Иваненко, динамические тренажеры уже получили литеру "О1" - серийное изделие. На сегодняшний день в рамках гособоронзаказа для Минобороны России изготовлено восемь тренажеров на подвижности под разные типы вертолетов. Это тренажеры от самых больших вертолетов, которыми являются сегодня Ми-26, до маленьких учебных.

Учебные тренажеры "Технодинамики" - неотъемлемая часть подготовки высококвалифицированных пилотов, пояснил Александр Шишов. "Наши разработки позволяют эффективно и безопасно внедрять новейшую технику, обучать экипажи управлению летательными аппаратами и работе с продвинутым оборудованием. Это важная часть комплексной работы по созданию нашей авиации, которую мы ведем с нашими коллегами из Объединенной авиастроительной корпорации, Объединенной двигателестроительной корпорации, "Вертолетов России" и других предприятий авиационного кластера Ростеха", - сказал он.

Скоро в военные учебные центры и строевые части поступят тренажеры на динамичном основании для вертолетов серии "Ми" и "Ка": Ми-8, Ми-26, Ми-28Н, "Ансат-У", Ка-226, Ка-27М и Ка-52К.

"В Ейск были поставлены два тренажера на подвижности: Ка-27М и Ка-52К. Следующие тренажеры пойдут в военные части - в Торжок и Пушкино (под Санкт-Петербургом), на очереди Саратов и Сызрань", - сообщил Иваненко.

В зависимости от того, куда поступят тренажеры, на симулятор подгружается сцена визуализации с аэродромами и местностью, соответствующей реальному размещению зоны полетов, чтобы летчики учились "летать" на "родном" аэродроме. Для получения достоверной визуальной картинки специалисты "Динамики" создают точную цифровую карту местности. Для этого приходится выезжать на место, детально фотографировать различные объекты, контрольные ориентиры на местности, аэродромы с размещением взлетно-посадочных, рулежных полос, аэродромных зданий. Также используется спутниковая информация.

Источник изображения: © Станислав Красильников/ТАСС

Валерий Иваненко также отметил, что для размещения столь высокотехнологичных тренажеров выдвигаются специальные требования к зданиям. Потолок в помещении должен быть не менее 12 метров, сам тренажер должен стоять на основании (10х10х1 м), залитом специальным армированным бетоном, который обязательно должен быть изолирован от фундамента здания. "Потому что, если этого не сделать, вибрации от системы подвижности динамического тренажера, в диапазоне 3-5Гц, способны попасть в область резонанса здания, и здание может развалиться", - пояснил он.

В тренажеры, как и в обычные вертолеты, заложен потенциал модернизации. В случае изменений на реальной версии машины, будут соответственно доработаны и изменены симуляторы. Также через 5-7 лет идет плановая модернизация и замена систем тренажера.

Сегодня, по словам главного конструктора, на шестистепенное подвижное основание установлены только вертолетные тренажеры, а также тренажеры для военно-транспортной и гражданской авиации. А для высокоманевренных истребителей требуются уже другие технические решения, учитывая большие и длительные перегрузки при маневрах.

Милена Синева