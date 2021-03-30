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ТАСС

Восемь динамических вертолетных тренажеров изготовили для Минобороны

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Передача нового вертолета КА-27М. Архивное фото
Передача нового вертолета КА-27М. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Георгий Зимарев

В Центре научно-технических услуг "Динамика" пояснили, что в зависимости от того, куда поступят тренажеры, на симулятор подгружается сцена визуализации с аэродромами и местностью, соответствующей реальному размещению зоны полетов

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Для Минобороны РФ изготовлены восемь вертолетных тренажеров на подвижном основании, рассказал в интервью ТАСС главный конструктор по техническим средствам обучения Центра научно-технических услуг "Динамика" (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Валерий Иваненко.

"Динамические тренажеры уже получили литеру "О1" - серийное изделие. На сегодняшний день в рамках гособоронзаказа для Минобороны России изготовлено восемь тренажеров на подвижности под разные типы вертолетов. Это тренажеры от самых больших вертолетов, которыми являются сегодня Ми-26, до маленьких учебных", - сказал он.

По его словам, для военных учебных центров и строевых частей изготовлены тренажеры на динамичном основании для вертолетов серии "Ми" и "Ка": Ми-8, Ми-26, Ми-28Н, "Ансат-У", Ка-226, Ка-27М и Ка-52К. "В Ейск были поставлены два тренажера на подвижности: Ка-27М и Ка-52К. Следующие тренажеры пойдут в военные части - в Торжок и Пушкино (под Санкт-Петербургом), на очереди Саратов и Сызрань", - сообщил Иваненко.

Он также пояснил, что в зависимости от того, куда поступят тренажеры, на симулятор подгружается сцена визуализации с аэродромами и местностью, соответствующей реальному размещению зоны полетов, чтобы летчики учились "летать" на "родном" аэродроме. Для получения достоверной визуальной картинки специалисты "Динамики" создают точную цифровую карту местности.

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