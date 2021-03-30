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Полк рейнджеров ВС Великобритании

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Полк рейнджеров ВС Великобритании
Полк рейнджеров ВС Великобритании.
Источник изображения: invoen.ru

По сообщениям британских СМИ в составе сухопутных войск Великобритании намечено сформировать новую часть сил специального назначения (СпН). В ходе предстоящей реформы вооруженных сил планируется создать полк рейнджеров численностью около 1000 чел.

Организационно полк рейнджеров будет состоять из четырех батальонов численностью около 250 военнослужащих. Причем, первый из них должен быть готов к действиям к концу 2021 года. Как часть «уровня 2» полк рейнджеров войдет вновь формируемую бригаду специальных операций (Army Special Operations Brigade) и будет выполнять свои собственные задачи СпН, а также поддерживать в операциях подразделения «уровня 1» – Специальную авиадесантную службу СВ (Special Air Service) и Специальную лодочную службу морской пехоты (Special Boat Service). Помимо специализированных пехотных и разведывательных сил в состав бригады СпН войдут специалисты по радиоэлектронной борьбе и кибероперациям.

По данным открытых источников, полк также будет взаимодействовать с войсками «влияния и поддержки», которые для сбора информации о противнике и поле боя специализируются на социальных сетях и онлайн-коммуникациях.

Основная задача полка рейнджеров заключается в сотрудничестве и поддержке сил внутренней безопасности в странах-партнерах. По аналогии с группами СпН армии США, известными как «зеленые береты», в обязанности рейнджеров подготовка местных формирований в зонах конфликтов и сопровождение их в бою.

По материалам ресурса soldat-und-technik.de

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Страны
Великобритания
США
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