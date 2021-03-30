Военные Южной Кореи внимательно следят за КНДР

Военнослужащие США и Южной Кореи во время совместных военных учений.

Гонконг. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Южнокорейские военные внимательно следят за КНДР на фоне сообщений о том, что Пхеньян, возможно, готов развернуть новую подводную лодку, способную запускать баллистические ракеты.

"Мы тщательно следим за ситуацией в тесной координации между разведывательными органами Южной Кореи и США. У нас нет никакой дополнительной информации ", -заявил представитель министерства обороны Республи Корея Пу Сон Чан во время брифинга.

Ранее сайт 38 North, отслеживающий деятельность Пхеньяна, сообщил, что на спутниковых снимках верфи Sinpo видно, что плавучий сухой док, обычно пришвартованный к ближайшему пирсу, недавно был перемещен рядом с причалом для запуска подводных лодок.

По мнению специалистов сайта, это может свидетельствовать о том, что новая подводная лодка с баллистическими ракетами готова к развертыванию и запуску в ближайшее время.