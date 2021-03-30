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Интерфакс-АВН

Крупные военные учения в Приморье завершились боевыми стрельбами

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Командный пункт
Командный пункт Восточного военного округа (ВВО) в полевых условиях.
Источник изображения: МО РФ

Владивосток. 29 марта. ИНТЕРФАКС-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Крупные тактические учения с военнослужащими мотострелковых, танковых и артиллерийских соединений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) завершились масштабными боевыми стрельбами на полигоне "Сергеевский" в Приморье, сообщает в понедельник пресс-служба ВВО.

По замыслу учений, одно подразделение выступало в роли "условного противника", ведущего наступление, а другое находилось в обороне.

Тактические учения продолжались несколько дней, в нем участвовали порядка 1,5 тыс. военнослужащих, было задействовано свыше 300 единиц военной техники.

"В ходе боевых стрельб широко использовались разведывательно-ударные комплексы. При этом расчетам реактивных систем залпового огня "Ураган" на расстояниях порядка 25 км с помощью беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" предавались координаты командных пунктов бригад условного противника, что позволяло в минимальные временные интервалы парализовать действия "врага"", - говорится в сообщении.

Нанесены огневые удары по условному противнику 240-мм самоходными минометами "Тюльпан". На учениях использовались разведывательные комплексы "Стрелец", самоходные артиллерийские установки "Акация", самоходные пушки "Мста-С" и "Гиацинт-С", а также РСЗО "Град", которые уничтожили цели, имитирующие бронированную технику и живую силу условного противника, говорится в сообщении.

Кроме того, отработаны задачи по ведению маневренной обороны, остановлено наступление "противника". В ходе учебного боя поддержку с воздуха оказывали порядка десятка вертолетов армейской авиации Ка-52 "Аллигатор".

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  • В новости упоминаются
Продукция
2С3 Акация
2С4 Тюльпан
2С5 Гиацинт
Град РСЗО
Ка-52
Мста-С
Орлан-10
Стрелец
Ураган РСЗО
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
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