Тренировка дальней авиации к параду Победы попала на видео

Экипажи дальней авиации приступили к тренировкам перед парадом Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве.

Первая практическая тренировка состоялась в Саратовской области, в ней были задействованы самолеты Ту-160, Ту-95мс и Ил-78.

«Самолеты проходят на высоте около 200 метров над заданной точкой и держат дистанцию около 12 метров. Выдержать такой строй во время снижения — самая сложная задача. Отрабатывают всё в точности, как это будет над Красной площадью», — рассказал командир авиационной эскадрильи на самолетах Ту-95мс Федор Павлюков.

Все военнослужащие при подготовке к параду прошли вакцинацию от коронавируса.

Ранее сообщалось, что в параде Победы примут участие самые современные танки, состоящие на вооружении РФ. Среди них оказались Т-90М «Прорыв», Т-14 «Армата» и Т-72БМ.

Также стало известно, что парад Победы на Красной площади завершит группа из 76 самолетов и вертолетов, что соответствует прошедшим со дня победы в Великой Отечественной войне годам.

16 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что парад Победы в текущем году будет проведен. В прошлом году парад состоялся, несмотря на пандемию COVID-19. Однако он прошел не в мае, а 24 июня.