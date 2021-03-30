Высокая эффективность: в боях был уничтожен только один Т-90С Азербайджана

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К началу операции в Нагорном Карабахе сухопутные войска Азербайджана имели на вооружении около сотни основных боевых танков Т-90С.

Эта техника по своим тактико-технических характеристикам существенно превосходила не только имевшиеся у армянской стороны старые модификации Т-72, но и модернизированные с помощью израильтян азербайджанские Т-72 "Аслан".

Последние существенно уступали по живучести, что, в принципе, не удивительно, так, навесная динамическая защита "Контакт" стала заменяться еще в Советской армии, в конце 80-х годов. Т-90С обладают мощной многослойной динамической защитой, усиленной встроенной "реактивной броней" второго поколения, способной противостоять наиболее распространенным на территории постсоветского пространства подкалиберным бронебойным снарядам, противотанковым ракетам и реактивным гранатам.

К тому же, имеющийся на башне комплекс оптико-электронного подавления надежно прикрывает танк аэрозольными облаками, существенно снижающими применение высокоточного оружия.

"Девяностые" стали применяться на фронте с самого начала, и, по данным, опубликованным в блоге Oryx, скрупулезно подсчитывавшем потери сторон, всего за время конфликта "ушли в минус" 3 машины. Из них только одна была уничтожена непосредственно в бою, две других - повреждены и оставлены экипажами.

Затем эти танки, которые, если бы их удалось эвакуировать, точно бы вернулись в строй, были подорваны бойцами армянских подразделений.

Имеются данные о еще двух Т-90, но, судя по характеру повреждений, их довольно быстро должны могли отремонтированы.

Известно, что такие танки также успешно воевали в Сирии, где выдерживали попадания американских ПТУР TOW-2.

В настоящее время российская армия получает новейшие, еще более совершенные Т-90М, а на поставки за рубеж ориентирована его экспортная модификация - Т-90СМ.