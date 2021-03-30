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Известия.ru

Эскадрилья Курского авиаполка ЗВО провела учения в Карелии

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Эскадрилья Курского истребительного авиационного полка Западного военного округа (ЗВО) выполнила ночные пуски авиационных управляемых средств поражения на полигоне «Ладога» в Карелии, об этом в понедельник, 29 марта, сообщает пресс-служба ЗВО.

Отмечается, что в ходе учений экипажи тяжелых многоцелевых истребителей поколения «4++» Су-30СМ над Ладожским озером с помощью оптико-электронных средств прицеливания идентифицировали воздушные цели «противника» и уничтожили их управляемыми ракетами класса «воздух-воздух» ближнего боя.


В качестве мишеней использовались световые бомбы, которые запускались на высоте 8 тыс. м.

В заключении были отработаны приемы по перехвату самолетов и принуждению к посадке, ведению наступательного и оборонительного воздушного боя. Молодые летчики подтвердили квалификационный уровень для заступления на боевое дежурство по охране и обороне южных границ России в Курской области.

Общее полетное время летчиков составило около 20 часов, было выполнено 15 пусков ракет, задействовано 10 летательных аппаратов и около 100 военнослужащих.

Ранее, 18 марта, Военно-космические силы РФ (ВКС) в ходе штабной тренировки, прошедшей в Белоруссии, отработали вопрос перебазирования техники России на белорусские аэродромы.

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