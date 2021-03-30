Войти
ТАСС

Ученый заявил, что лунный шаттл "Корвет" будет востребован после 2030 года

449
0
0
Здание Института космических исследований РАН
Здание Института космических исследований РАН.
Источник изображения: © Александр Спиридонов/CC BY 3.0/Wikimedia Commons

Как отметил завотделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов, шаттл понадобится, когда начнутся пилотируемые экспедиции

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Лунный шаттл "Корвет" для доставки грузов пока не включен в планы на ближайшую перспективу, он будет востребован после 2030 года. Об этом сообщил заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов.

"Проект пока не включен в планы на ближайшую перспективу", - отметил Митрофанов.

Ученый уточнил, что проект будет востребован, когда начнутся пилотируемые экспедиции, которым "понадобится автоматический грузовик для доставки грузов между окололунной орбитой и лунной поверхностью - это после 2030 года".

Идея создать лунный шаттл "Корвет" была озвучена Митрофановым в рамках 11-го Московского международного симпозиума по исследованиям Солнечной системы в ИКИ РАН. По его словам, "Корвет" будет способен совершать многоразовые посадки с лунной орбиты на поверхность, возвращаться на орбиту, проводить исследования отдаленных районов Луны, доставлять туда инструменты.

Ранее о планах создать универсальный посадочный модуль на Луну, который станет своеобразным лифтом и сможет с окололунной станции сажать нагрузку на поверхность, взлетать с поверхности, пристыковываться к кораблю и вместе с ним возвращаться на Землю сообщал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ИКИ РАН
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
Ядерный щит
Похожие новости
18.05.2020
От Земли до границ Вселенной. Институт космических исследований празднует юбилей
27.12.2019
Ученые планируют к 2020 году завершить испытания прибора для геологоразведки Луны
25.03.2019
Детектор нейтронов и гамма-лучей" сделает "флюорографию" Луне
12.05.2014
Россия начнет колонизацию Луны в 2030 году
15.10.2012
Полеты во сне и на Луну
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.03 12:01
  • 1
Египтянам понравились российские пассажирские вагоны
  • 30.03 11:55
  • 1
Британцы готовили ядерный удар по Ближнему Востоку в случае войны с СССР
  • 30.03 11:46
  • 1
Посол Польши в РФ: Меня направили в Москву искать равноправный диалог с Россией
  • 30.03 11:08
  • 60
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 30.03 08:01
  • 2
Турция построила субмарину с анаэробным двигателем
  • 30.03 07:53
  • 2
Норвегия заблокировала покупку «Трансмашхолдингом» завода у Rolls-Royce
  • 30.03 07:40
  • 13
В России создадут новый многоразовый орбитальный корабль
  • 30.03 06:24
  • 2
СМИ: второй полет Ил-112В запланировали на 30 марта
  • 30.03 01:53
  • 15
Огонь батареям: для «Прометеев» могут сформировать новые полки
  • 30.03 00:05
  • 4
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 29.03 19:31
  • 1
Защитим любой ценой
  • 29.03 15:46
  • 1
Бывшие советские Т-80БВ - лучшие танки украинской армии. Почему их так мало
  • 29.03 15:42
  • 1
Российский адмирал назвал учения атомных подлодок сигналом для США
  • 29.03 13:14
  • 119
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 29.03 13:08
  • 29
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области