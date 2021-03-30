Парадная серия: началась подготовка к празднованию Дня Победы в Москве

В Москве начинается подготовка к параду Победы 9 мая. На коллегии Минобороны глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что в столице в этом году задействуют более 12 тыс. человек и свыше 190 единиц вооружения. В составе московской механизированной колонны пройдут 35 образцов новой и модернизированной военной техники. «Известия» узнали эксклюзивные подробности предстоящего события и список его участников. В нынешнем году основу парадного расчета составят уже принятые на вооружение и выпускающиеся серийные боевые машины. В частности, танки Т-90М «Прорыв», боевые машины пехоты БМП-2М «Бережок», бронеавтомобили семейства «Тайфун-ВДВ». Эксперты отмечают, что нынешний парад должен наглядно продемонстрировать быстрые темпы перевооружения войск в последние годы.

В Москве начинается подготовка к параду Победы 9 мая. На коллегии Минобороны глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что в столице в этом году задействуют более 12 тыс. человек и свыше 190 единиц вооружения. В составе московской механизированной колонны пройдут 35 образцов новой и модернизированной военной техники. «Известия» узнали эксклюзивные подробности предстоящего события и список его участников. В нынешнем году основу парадного расчета составят уже принятые на вооружение и выпускающиеся серийные боевые машины. В частности, танки Т-90М «Прорыв», боевые машины пехоты БМП-2М «Бережок», бронеавтомобили семейства «Тайфун-ВДВ». Эксперты отмечают, что нынешний парад должен наглядно продемонстрировать быстрые темпы перевооружения войск в последние годы.

76-я годовщина

В прошлый четверг на коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что 9 мая в военном параде в Москве планируется задействовать более 12,5 тыс. человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники, 76 летательных аппаратов. А в состав механизированной колонны включены 35 образцов новой и модернизированной военной техники. «Известиям» удалось ознакомиться с предварительным расчетом и планом проведения парада Победы.

В этом году парад будет отличаться тем, что на нем продемонстрируют в основном серийные образцы техники. Хотя с прошлого юбилейного шествия 24 июня 2020 года прошло меньше года, некоторые показанные тогда перспективные образцы уже успели принять на вооружение. Стартовали их поставки в войска. Уже в новом качестве покажут истребитель Су-57, танк Т-90М, боевые машины пехоты БМП-2М, вертолеты Ми-28НМ и другие машины.

Кроме того, продемонстрируют бронемашины «Тигр-М», КамАЗ-4386 и КамАЗ-53949; танки Т-14 «Армата», Т-80БВМ и Т-72Б3М; боевые машины пехоты «Курганец-25» с 57-мм боевым модулем «Эпоха», модернизированные БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А и «Бумеранг». Артиллерию представят 152-мм самоходные гаубицы 2С19М2 «Мста-С» и 2С35 межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ», реактивные установки залпового огня «Торнадо-С», пусковые «Искандер-М». Из техники ПВО задействуют помимо С-400 комплексы малой дальности «Тор-М2», самоходные огневые установки «Бук-М3», а также ракетно-пушечный «Панцирь-С». Завершит прохождение подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс». Над столицей пролетит более семи десятков самолетов и вертолетов.

Пандемия коронавируса всё еще не закончилась, поэтому в тренировках и параде задействуют только тех, кто уже прошел вакцинацию или имеет антитела к COVID-19. Собрать необходимое количество личного состава проблемой уже не будет. Ранее военное ведомство отчиталось, что по крайней мере одним компонентом «Спутник V» в войсках уже привито более 400 тыс. человек.

Возобновится традиция участия в прохождении по Красной площади казаков. По брусчатке в этот раз в пешем строю пройдет более 200 человек из Кубанского и Всевеликого Донского казачьих войск. Впервые их представители поучаствовали в таком параде в 1945 году. Повторно они промаршировали по центру Москвы на 70-ю годовщину Победы.

— Мы помним юбилейный парад 2015 года, когда на Красную площадь выходили опытные перспективные образцы, существовавшие в единичных экземплярах, — сказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — Сейчас подавляющее большинство представленных машин серийные и состоящие на вооружении. Так что в области оснащения Вооруженных сил современными образцами пройден огромный путь за очень короткий срок.

Современные конфликты показали, как важна сейчас борьба с беспилотными летательными аппаратами. Поэтому в первую очередь стоит обратить внимание на системы ПВО, причем не только большой, но и малой дальности, отметил эксперт. На параде будут показаны современные комплексы «Тор-М2». Они отлично проявили себя при защите от налетов беспилотников нашей базы Хмеймим в Сирии и неплохо в Нагорном Карабахе, указал он. Надо также смотреть на современную бронетанковую технику, посоветовал Виктор Мураховский. Будет представлена ее обширная линейка от исторических Т-34 до современных образцов, которые массово поступают в войска, — Т72Б3М. Покажут и новейшие машины, которые уже приходят с заводов в войска — Т-90М и Т-80БВМ. Продемонстрируют и Т-14 «Армата», который уже перешел в стадию государственных испытаний, заключил эксперт.

От прототипов к серии

Среди техники, которая на прошлом параде шла еще в статусе экспериментальных образцов, а в этом году стала серийной, — Т-90М «Прорыв». Первые восемь таких танков поступили на вооружение 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии в этом году. Поставки в ближайшее время продолжатся.

«Прорывы» получили полностью переделанную башню. Она не только оснащена более мощной и точной пушкой, но и лучше прикрыта от противотанковых боеприпасов динамической защитой «Реликт». Места расположения экипажа закрыли дополнительной кевларовой броней, а часть боекомплекта вынесли за бронекорпус, чтобы повысить живучесть машины. Если не учитывать перспективную «Армату», сегодня это лучше всего защищенный танк в российской армии. Постепенно до этой модификации модернизируют все строевые Т-90.

Сопровождать танки будут модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М с боевым модулем «Бережок». В отличие от базовых машин на нем смонтированы постоянно готовые к применению тяжелые противотанковые ракетные комплексы «Корнет». Их мощности достаточно, чтобы поразить в лоб даже самые хорошо бронированные машины. Серийные поставки этих БМП стартовали в прошлом году. На 2021-й запанировано поступление в Сухопутные войска уже более 280 таких машин.

Для оснащения зенитчиков Вооруженных сил уже идут новые бронемашины «Тайфун-ПВО». С их помощью расчеты переносных зенитных ракетных комплексов могут быстро перемещаться вместе с войсками, оставаясь надежно защищенными от пуль и мин. Аппаратура связи позволяет им держать под контролем воздушное пространство в радиусе нескольких десятков километров.

Успешно завершены в прошлом году и испытания десантируемого бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ». В этом году его серийные образцы поступят на вооружение. Машина станет не просто транспортом для десантников — на ее основе разрабатывают целое семейство техники, включая автоматический миномет «Дрок».

На параде прошлого года дальнобойные ракетные установки залпового огня «Торнадо-С» были на вооружении только у артиллеристов на юге России. Сейчас их получает уже третья по счету бригада. Новая техника поступила в Центральный и Западный округа.

Будут представлены и образцы, испытания которых по плану должны завершиться в этом или следующем году. Среди них сверхдальнобойная гаубица Сухопутных войск «Коалиция-СВ», боевые машины пехоты «Курганец-25» с 57-мм боевым модулем «Эпоха».

Воздушная часть

Над Красной площадью столицы пролетят в парадных колоннах 76 самолетов и вертолетов Воздушно-космических сил. Среди них будут и новейшие истребители пятого поколения Су-57. В декабре прошлого года в войска был передан первый серийный борт. Он уже перелетел в Астрахань для освоения пилотами.

Продемонстрируют на параде и технику дальней авиации. В ноябре прошлого года перспективная модель стратегического бомбардировщика Ту-160М впервые взлетела с новыми серийными двигателями НК-32-02. Восстановление их производства было важно для поддержания в строю этих самых мощных в российском арсенале ракетоносцев.

Ударные вертолеты Ми-28Н уже не первый год участвуют в парадах Победы. Но в конце прошлого года ВКС получили первые серийные образцы глубоко модернизированных Ми-28НМ, разработанных с учетом опыта, полученного при участии в боевых действиях в Сирии. Ударные машины теперь вооружены более дальнобойными ракетами, которыми можно атаковать цели с 15–20 км. Улучшены и их средства обнаружения. Вертолеты получили новый прицельный комплекс и надвтулочный радиолокатор. Налажено и производство в России двигателей для них с полным импортозамещением.