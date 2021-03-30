Главком ВМФ доложил президенту России об уникальной экспедиции

Президент РФ Владимир Путин распорядился продолжить изучение Крайнего Севера для обеспечения военной безопасности России. Это поручение глава государства дал после доклада по видео-конференц-связи главкома ВМФ Николая Евменова об уникальной экспедиции "Умка-2021". Ее военные моряки проводят в Арктике совместно со специалистами Русского географического общества - РГО.

"Арктическая экспедиция, о которой вы будете докладывать, не имеет аналогов как в истории советского периода, так и в истории РФ", - напомнил Владимир Путин. Он отметил способность и готовность российского Военно-морского флота действовать в суровых северных широтах. По его оценке, экипажи атомных подлодок и самолетов, мотострелковые подразделения в сложной обстановке показали возросшую выучку. "Подтверждены высокие боевые способности отечественного вооружения, его надежность при эксплуатации в экстремальных условиях", - сделал вывод Путин.

Главком ВМФ рассказал президенту, что некоторые операции в Арктике военные провели впервые. Так, было произведено уникальное всплытие из-подо льда в ограниченном районе радиусом 300 метров сразу трех атомных подводных лодок. Уже после этого доклада минобороны опубликовало кадры того, как субмарины одна за другой, взламывая лед ограждением рубок, появляются из-под воды.

На этом участие подводников в экспедиции "Умка-2021" не завершилось. Одна из атомных субмарин выполнила в Арктике торпедную стрельбу из-подо льда. Затем в месте всплытия торпеды моряки сделали полынью и подняли торпеду на поверхность.

Опять же впервые пара истребителей МиГ-31 выполнила полет в приполюсный район с дозаправкой в воздухе и проходом географической точки Северного полюса. А подразделения арктической мотострелковой бригады провели тактическое учение в сложных метеоусловиях. В районе экспедиции средняя температура - минус 25-30 градусов по Цельсию. Толщина ледяного покрова - до 1,5 метра. Ветер в порывах достигает 32 метров в секунду, доложил главком ВМФ.

Экспедиция стартовала 20 марта и охватывает район архипелага Земля Франца-Иосифа, остров Земля Александры и прилегающую к нему акваторию, покрытую сплошным льдом. "Впервые по единому замыслу и плану в приполярных районах выполняется комплекс учебно-боевых, научно-исследовательских и практических мероприятий различной направленности", - сообщил Евменов. К ним командование ВМФ привлекло более 600 военнослужащих и гражданского персонала и около 200 единиц вооружения и техники. Из 43 запланированных операций и исследований выполнены 35, в том числе десять - совместно с РГО.

Юрий Гаврилов