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ТАСС

В Роскосмосе назвали выдумками информацию о скором увольнении Рогозина

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что глава госкорпорации может покинуть свой пост

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Роскосмос работает в штатном режиме, информация о том, что глава госкорпорации Дмитрий Рогозин скоро покинет свой пост, - слухи и выдумки. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Роскосмоса.

"Работаем в штатном режиме, скоро пуск - 9 апреля. Нет времени на досужие слухи и выдумки", - сказали в госкорпорации.

Ранее в некоторых Telegram-каналах появилась информация, что Дмитрий Рогозин в ближайшее время покинет пост главы Роскосмоса, а на его место рассматривается один из заместителей министра обороны РФ.

Дмитрий Рогозин возглавляет Роскосмос с мая 2018 года. 24 мая 2018 года указом главы государства Владимира Путина назначен генеральным директором государственной корпорации. С 6 декабря 2018 года является специальным представителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса.

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Россия
Компании
Минoбороны РФ
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
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