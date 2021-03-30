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РИА Новости

Подготовка к запуску "Калибров" с подлодки попала на видео

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Пуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр" во время учений "Гром-2019"
Пуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр" во время учений "Гром-2019".
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 28 марта / Радио Sputnik. Телеканал "Звезда" показал подготовку подводной лодки к пуску ракет "Калибр". Пуск осуществляется из подводного состояния.

Как рассказал журналистам командир подводной лодки "Великий Новгород" Денис Сопин, участник ракетного обстрела террористов в Сирии, к "Калибру" была добавлена торпедная часть, которая и выводит ее из воды по заданной траектории.


"Ракета "Калибр" представляет собой ракетную торпеду, сначала производится пуск торпеды, после чего удаляется часть торпедная – и дальше ракета следует по воздушным участкам, как ракета", – сказал он.

Как сообщает газета "Взгляд" со ссылкой на источники в военно-промышленном комплексе, все многоцелевые атомные подводные лодки (АПЛ) ВМФ России проектов 971, 949А и 885 будут вооружены ракетами "Калибр", "Оникс" и "Циркон".

Ранее радио Sputnik сообщило, что Россия раскрыла Западу секрет подводной "Черной дыры".

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Проекты
636.3
949А Антей
Калибр КР
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