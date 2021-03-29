Войти
Время электроники

IDC: расходы на ИИ в Европе в 2021 году достигнут $12 млрд

247
0
0
Artificial-intelligence
Разработка искусственного интеллекта Источник: http://www.instablogsimages.com/.

Расходы на технологии искусственного интеллекта (ИИ) в Европе в 2021 году достигнут 12 млрд долларов, к 2024-м их рост будет измеряться двузначными темпами. Такой прогноз сделали в исследовательской компании International Data Corporation (IDC).

Растущие инвестиции в ИИ-проекты аналитики связывают с потребностями компаний в инструментах для автоматизации, цифровой трансформации и улучшения обслуживания клиентов. Эти факторы перевешивают негативное влияние пандемии коронавируса COVID-19, из-за которой выручка многих компаний снижается.

"COVID-19 послужил толчком для инвестиций в искусственный интеллект для некоторых вертикальных отраслей, таких как здравоохранение. Больницы по всей Европе развернули ИИ для различных целей, в том числе инструменты для автоматической диагностики COVID-19 и системы машинного обучения для планирования загруженности больниц", - говорит старший аналитик IDC Customer Insights & Analysis Андреа Минонн (Andrea Minonne). - При этом другие отрасли, такие как розничная торговля, транспорт, а также персональные и потребительские услуги, должны были сдерживать свои инвестиции в ИИ, особенно в тех проектах, где искусственный интеллект используется для обслуживания клиентов в магазинах".

Ранее аналитики Gartner составили несколько прогнозов по развитию рынка искусственного интеллекта. Так, по мнению экспертов, к 2025 году предварительно обученные модели ИИ будут в основном сосредоточены в руках 1% поставщиков, а 10% правительств будут избегать проблем нарушения конфиденциальности и безопасности, используя отдельные группы населения для обучения ИИ.

Согласно ожиданиям экспертов, к 2025 году 75% разговоров на рабочем месте будут записываться и анализироваться для повышения организационной ценности и оценки рисков.

Вместе эти прогнозы рисуют картину мрачного будущего с множеством этических проблем, потенциальным злоупотреблением ИИ и потерей конфиденциальности на рабочем месте.

"Возможности искусственного интеллекта уже позволяют генерировать гиперреалистичный контент. Скоро люди навсегда забудут, что значит верить собственным глазам", - говорится в отчете.

Среди прочего аналитики рекомендуют компаниям, полагающимся на услуги ИИ, создавать этические комитеты. Особенно актуален этот совет для предприятий, которые планируют записывать и анализировать разговоры на рабочем месте: так, аналитики считают, что к 2023 году крупные корпорации США будут использовать анализ разговоров сотрудников для определения размера вознаграждений.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
AI
Похожие новости
17.03.2020
Американский генерал: Войны XX века были похожи на футбол, а современные - на хоккей
26.11.2019
Роскосмос: следующий шаг для человечества — это Луна
29.04.2019
Новый уровень войны: ВВС США сменили стратегию
25.07.2018
В Китае создадут гигантских подводных роботов для сдерживания США
30.03.2017
Как Китай подрывает технологическое преимущество США и Европы
14.07.2009
Австралия объявила конкурс на разработку автономного боевого робота
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.03 12:00
  • 1
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 29.03 11:29
  • 28
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 29.03 10:27
  • 118
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 29.03 10:17
  • 1
СМИ: второй полет Ил-112В запланировали на 30 марта
  • 29.03 09:52
  • 1
Морпехи СФ получают навыки управления оленьими и собачьими упряжками
  • 29.03 09:34
  • 1
Для обеспечения безопасности Армении необходимо углубить союзнические отношения с РФ - Пашинян
  • 29.03 08:11
  • 7
Россия нам покажет: NI назвал самое смертоносное оружие парада Победы
  • 29.03 06:57
  • 12
Огонь батареям: для «Прометеев» могут сформировать новые полки
  • 29.03 01:40
  • 10
В России создадут новый многоразовый орбитальный корабль
  • 29.03 00:16
  • 1
Охрану Крымского моста усилили катерами-перехватчиками "Сарган"
  • 28.03 22:19
  • 58
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 28.03 17:55
  • 39
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 28.03 08:00
  • 12
Российский авиапром избавляется от балласта
  • 28.03 07:17
  • 2
Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал о реорганизации в ведомстве
  • 28.03 06:06
  • 1
Минобороны обжаловало решение по рекордному иску к ОАК