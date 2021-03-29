IDC: расходы на ИИ в Европе в 2021 году достигнут $12 млрд

Расходы на технологии искусственного интеллекта (ИИ) в Европе в 2021 году достигнут 12 млрд долларов, к 2024-м их рост будет измеряться двузначными темпами. Такой прогноз сделали в исследовательской компании International Data Corporation (IDC).

Растущие инвестиции в ИИ-проекты аналитики связывают с потребностями компаний в инструментах для автоматизации, цифровой трансформации и улучшения обслуживания клиентов. Эти факторы перевешивают негативное влияние пандемии коронавируса COVID-19, из-за которой выручка многих компаний снижается.

"COVID-19 послужил толчком для инвестиций в искусственный интеллект для некоторых вертикальных отраслей, таких как здравоохранение. Больницы по всей Европе развернули ИИ для различных целей, в том числе инструменты для автоматической диагностики COVID-19 и системы машинного обучения для планирования загруженности больниц", - говорит старший аналитик IDC Customer Insights & Analysis Андреа Минонн (Andrea Minonne). - При этом другие отрасли, такие как розничная торговля, транспорт, а также персональные и потребительские услуги, должны были сдерживать свои инвестиции в ИИ, особенно в тех проектах, где искусственный интеллект используется для обслуживания клиентов в магазинах".

Ранее аналитики Gartner составили несколько прогнозов по развитию рынка искусственного интеллекта. Так, по мнению экспертов, к 2025 году предварительно обученные модели ИИ будут в основном сосредоточены в руках 1% поставщиков, а 10% правительств будут избегать проблем нарушения конфиденциальности и безопасности, используя отдельные группы населения для обучения ИИ.

Согласно ожиданиям экспертов, к 2025 году 75% разговоров на рабочем месте будут записываться и анализироваться для повышения организационной ценности и оценки рисков.

Вместе эти прогнозы рисуют картину мрачного будущего с множеством этических проблем, потенциальным злоупотреблением ИИ и потерей конфиденциальности на рабочем месте.

"Возможности искусственного интеллекта уже позволяют генерировать гиперреалистичный контент. Скоро люди навсегда забудут, что значит верить собственным глазам", - говорится в отчете.

Среди прочего аналитики рекомендуют компаниям, полагающимся на услуги ИИ, создавать этические комитеты. Особенно актуален этот совет для предприятий, которые планируют записывать и анализировать разговоры на рабочем месте: так, аналитики считают, что к 2023 году крупные корпорации США будут использовать анализ разговоров сотрудников для определения размера вознаграждений.