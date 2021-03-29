«Электромобильный» стартап экс-замминсвязи РФ после IPO подорожал до $13 млрд

Стартап Arrival по производству электромобилей вышел на биржу с оценкой свыше $13,6 млрд, хотя изначально прогнозировалось не более $5,4 млрд. компанию основал Денис Свердлов, в прошлом замминистра связи России, назначенный на эту должность Дмитрием Медведевым. Arrival была основана в 2015 г., и успешный листинг привел к стремительному росту личного состояния бывшего политика.

Компания Arrival, основанная бывшим замминистра связи России Денисом Свердловым, разместилась на бирже NASDAQ. По данным Financial Times, этот стартап, созданный Свердловым в Великобритании, теперь оценивается более чем в $13 млрд, хотя по прогнозам, озвученным в ноябре 2020 г., оценка ожидалась на уровне $5,4 млрд.

На днях Bloomberg также сообщал, что Arrival с капитализацией аж в 15,3 миллиарда долларов планирует к 2024 году построить 31 завод по производству электрокаров.

Arrival занимается разработкой и производством коммерческих транспортных средств с электродвигателями, в частности, фургонами и автобусами. Компания вышла на биржу в обход IPO (первичного публичного размещения акций), для чего в конце осени 2020 г. сообщила об объединении с американской CIIG Merger Corp., - специальной технической компании, у которой нет собственного бизнеса (Special Purpose Acquisition Company, SPAC), и которая осуществляет сделки с другими предприятиями, стремящимися стать публичными в обход IPO.

В марте 2021 г. выяснилось, что в числе совладельцев CIIG Merger, с которой ради листинга на бирже слилась Arrival, оказался один из основателей оператора «Скартел» (бренд Yota) Альберт Авдолян. Денис Свердлов на одном из этапов своей карьеры был гендиректором Yota.

После объединения Arrival сменила название на Arrival Group. Но вместо прогнозируемой ее аналитиками оценки в $5,4 млрд компания стала стоить $13,6 млрд, то есть итоговая оценка оказалась более чем в два раза выше. Торги Arrival Group начались на NASDAQ под тикером ARVL с $22 за акцию. К закрытию сессии ценные бумаги торговались по $22,8.

Financial Times пишет, что листинг стартапа Свердлова стал самым успешным за всю историю британских компаний. Взлет Arrival отразился и на состоянии самого экс-замминистра связи – как пишет Forbes, оно выросло до $10,6 млрд – в новой объединенной компании его доля составляет в пределах 75%. В случае, если бы прогнозы самой Arrival относительно оценки в $5,4 млрд оправдались, состояние Свердлова достигло бы $4 млрд, то есть итоговый результат оказался выше в 2,65 раза.

История компании Arrival началась в 2015 г. – Денис Свердлов основал ее сперва под именем Charge R&D, но в дальнейшем выбрал для компании новое название, использующееся и по сей день. На момент публикации материала компания готовилась к началу производства своих электрокаров, запланированному на IV квартал 2021 г., для чего она активно возводит сразу два своих завода – в Лондоне (Великобритания) и штате Южная Каролина (США). Также рассматривается возможность появления линии сборки в Москве.

В январе 2020 г. в стартап Свердлова вложились корейские автогиганты Hyundai и Kia - они инвестировали в компанию 80 млн евро и 20 млн евро соответственно. В том же месяце Arrival подписала договор о поставке партии своих коммерческих электромобилей американской логистической компании United Parcel Service (UPS). Объем поставок, по условиям контракта, должен составить 10 тыс. автомобилей.

В июне 2020 г., в самый разгар мировой пандемии коронавируса COVID-19, компания Свердлова создала электробус, получивший название Arrival Bus. Это пассажирский автобус на электротяги, пригодный для массовых перевозок людей даже в период пандемии – для этого его экипировали съемными сидениями и специальными перегородками.

Идея городского транспорта, в салоне которого можно соблюдать социальную дистанцию, понравилась столичным властям. В первых числах начале октября 2020 г. правительство Москвы вступило в переговоры с Arrival на тему возможности запуска производства «коронавирусных» электробусов на территории столицы. Потенциальная мощность московской фабрики – до тысячи машин ежегодно.

Тесты своих электрофургонов на дорогах общего пользования Arrival планирует начать летом 2020 г. Основные конкуренты компании в этом сегменте – это компания Ford со своим фургоном Е-Transit на электротяге, который она хочет начать собирать в России с 2022 г., а также отечественный ГАЗ – Горьковский автозавод. В сентябре 2020 г. он представил российские коммерческие электромобили GAZelle e-NN, массовое производство которых запланировано на 2021 г.

Тестирование электробусов Arrival тоже не за горами. Оно может начаться в IV квартале 2021 г.

От системного администратора до главы корпорации

Денис Свердлов, выпускник Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», начал свою карьеру в 1995 г. с должности системного администратора на заводе «Метиз». В 1997 г. он работал консультантом по внедрению ERP систем компании МКД (Санкт-Петербург), а в 2000 г. стал предпринимателем, основав собственную компанию по внедрению ERP-систем IT Vison.

В 2003 г., состоялось слияние IT Vision и «Корус Консалтинг», в результате чего Денис Свердлов стал управляющим партнером объединенной компании. В период с 2007 по 2012 гг. Денис занимал пост директора компании «Скартел», известной под брендом Yota.

Летом 2012 г. Денис Свердлов стал госчиновником – в июле 2012 г. постановлением бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева он получил должность замминистра связи. На ней он курировал ряд крупных инициатив, в том числе и введением в России принципа переносимости мобильного номера (MNP) между операторами связи.

В августе 2013 г. Денис Свердлов ушел в отставку, перейдя на должность советника. Официально это объяснялось вступлением в силу закона о запрете иметь иностранные активы чиновникам и членам их семей и наличием у супруги Свердлова зарубежного банковского счета. С этого поста он ушел в конце 2013 г., а в октябре он был утвержден на должность председателя совета директоров компании «Росэлектроника», входящей в госкорпорацию «Ростех». В 2015 г. он основал Arrival.

Источник: cnews.ru