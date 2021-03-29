Британцы обзаведутся палубными беспилотниками

Королевский военно-морской флот Великобритании дал старт исследовательской программе Vixen, по итогам которой может быть открыто проектирование палубного беспилотного летательного аппарата. Как пишет Naval Technology, перспективный аппарат военные планируют использовать в качестве беспилотного ведомого для истребителей с укороченным взлетом и вертикальной посадкой F-35B Lightning II, а также в роли заправщика.

Сегодня единственной страной, официально объявившей о разработке палубного беспилотника, являются США. Для ВМС США американский авиастроительный концерн Boeing занимается созданием палубного беспилотного заправщика MQ-25A Stingray. Этот аппарат уже проходит летные испытания, а принять его на вооружение американские военные планируют в 2024 году.

ВМС Великобритании в рамках исследовательского проекта Vixen определить насколько эффективными будут палубные беспилотники самолетного типа и для решения какого спектра задач их можно будет использовать. Помимо дозаправки и роли беспилотного ведомого новые аппараты также рассматриваются в качестве разведывательных платформ. Британские военные намерены также определить конфигурацию корабля, на котором смогут базироваться беспилотники.

Ранее ВМС Великобритании объявили тендер на поставку электромагнитных катапульты и аэрофинишеров, которые будут установлены на один из кораблей флота к 2023 году. В качестве одного из таких кораблей британские военные рассматривают авианосец типа «Куин Элизабет». Катапульта должна будет увеличить боевую массу истребителей F-35B, а также обеспечить запуск новых летательных аппаратов.

В январе текущего года британская компания Spirit AeroSystems получила контракт министерства обороны Великобритании на разработку и производство летного образца беспилотного ведомого. Разработка аппарата будет вестись в рамках тендера LANCA (Lightweight Affordable Novel Combat Aircraft, инновационный легкий доступный боевой летательный аппарат). Летные испытания беспилотного ведомого планируется начать до конца 2023 года.

Василий Сычёв