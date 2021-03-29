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Техкульт

ESA разработало сферического спелеоробота DAEDALUS для исследования лунных пещер

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Робот DAEDALUS

Европейское космическое агентство (ESA) представило робота-спелеолога DAEDALUS, который уже в недалеком будущем займется исследованием лунных пещер.

Пещеры рассматриваются в качестве мест, где участники будущих миссий смогут разместиться и укрыться от суровых лунных условий, а также в качестве источников сырья – в первую очередь льда, необходимого для получения воды и создания ракетного топлива. Основная проблема заключается в том, что входы в большинство пещер – это вертикальные провалы, недоступные обычным роверам. Зато с этой задачей сможет справиться робот типа DAEDALUS, разработанный инженерами Университета Юлиаса-Максимилиана города Вюрцбург.

Робот DAEDALUS

Достигнув поверхности Луны, DAEDALUS отстыковывается от средства доставки и выдвигает специальные стержни. С их помощью он сможет перемещаться, а также устранять препятствия и производить анализ лунных пород. При этом он будет связан с поверхностью тросом, который превратится в приемник Wi-Fi и обеспечит связь с Землей. Робот составит 3D-модель пещеры, используя лидар, а также замерит температуру и радиацию. К настоящему времени собрано три прототипа DAEDALUS, чтобы проверить датчики и системы локомоции. Четвертый уже гораздо более функционален и представляет собой компактное устройство с набором дополнительных функций и высоким уровнем автономности.

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Оригинал публикации
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Компании
ESA (ЕКА)
Проекты
Луна
Робот
ЯО
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