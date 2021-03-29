Военную мощь Крыма усилят десантники

Глава Минобороны анонсировал ряд изменений в структуре Воздушно-десантных войск. В частности, речь идет о перемещении целой десантно-штурмовой бригады из Волгограда в Феодосию. Почему это подразделение переводится именно в Крым, какие задачи оно будет решать на полуострове – и как это связано с изменениями, происходящими в целом в ВДВ России?

Как следует из сообщения министра обороны Сергея Шойгу, в этом году 56-я десантно-штурмовая бригада, с последним местом дислоцирования в городе Камышине Волгоградской области, будет переформирована в полк с постоянным местом базирования в Феодосии в Крыму. Скорее всего, она войдет в состав 7-й Новороссийской десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Таким образом, все десантные дивизии получат трехполковую основу (плюс артиллерийский полк).

Заметим, что отличие дивизии от бригады заключается не только в численности личного состава. Хотя и размер здесь имеет значение.

Дивизия – это 13-15 тысяч "штыков" по штату военного времени, шесть полков (три мотострелковых, танковый, артиллерийский, зенитно-ракетный), плюс отдельные части: противотанковый дивизион, разведбат, батальоны связи, инженерно-саперный, материального обеспечения, медицинский, ремонтно-восстановительный, отдельные роты химиков (РХБЗ), беспилотников (БЛА), "слухачей" (РЭБ) и, конечно, "комендачей" – комендантской роты. В ВДВ это четыре полка – три десантных и артиллерийский, остальные части в составе батальонов.

У дивизии свои артиллерийские и продовольственные склады. Дивизия – это такая мини-армия, способная действовать самостоятельно даже в отрыве от основных сил. Наличие подобных соединений, в отличие от более компактных и мобильных бригад, свидетельствует о возможности их применения в серьезных операциях.

Казалось бы, какая разница – дивизия или бригада? Главное, чтобы солдаты метко стреляли, десантники смело совершали парашютные прыжки, техника быстро ездила, а офицеры умело командовали. Для мирного времени подобная схема вполне приемлема. А для военного? Тут без полноценных дивизий не обойтись. Дивизия – это реальная сила.

В штате ВДВ, помимо четырех отдельных десантно-штурмовых бригад (11-я – в Улан-Уде, 31-я – в Ульяновске, 83-я – в Уссурийске, 56-я – в Камышине), есть и четыре дивизии. Две воздушно-десантные (98-я – Иваново, 106-я – Тула) и две десантно-штурмовые (7-я – Новороссийск, 76-я – Псков).

Все из них назвать полнокровными нельзя. В советские времена все семь дивизий (даже учебная в Гайджунае) имели в своем составе по три ПДП (парашютно-десантный полк), артполк и части обеспечения. В нынешнем составе такая структура сохранилась лишь в Псковской десантной дивизии, в составе которой три десантно-штурмовых полка – 104-й (первый в ВДВ перешедший на контрактную основу призыва), 234-й и 237-й ДШП, а также 1140-й артиллерийский и спецчасти.

О необходимости довести штат десантных дивизий до трехполкового состава (плюс артиллерийский) еще в 2015 году говорил тогда командующий ВДВ Владимир Шаманов.

Упоминая 7-ю Новороссийскую ДШД, с местами дислокации в самом Новороссийске, Ставрополе и Анапе, нынешний председатель ГД по обороне предполагал разворачивание ранее существовавшего 97-го десантно-штурмового полка, который предполагалось разместить в Джанкое. В итоге в Крыму, в Феодосии, сейчас дислоцируется отдельный 171-й десантно-штурмовой батальон 7-й дивизии. И там же теперь будет располагаться 56-я бригада (теперь как 56-й десантно-штурмовой полк).

"Непростая судьба у 56-й бригады, – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший помощник командующего ВДВ полковник Николай Брагин. – Ее окончательное формирование состоялось буквально накануне ввода советских войск в Афганистан в декабре 1979 года. Там десантники контролировали вначале перевал Саланг, потом дислоцировались в Гардезе, в коридоре в провинцию Хост. Потом бригаду мотало то в Туркмении, то в Карачаево-Черкесии, воевала она и в Чечне, а осела уже в Камышине. Ее перереформировали в полк, потом опять в бригаду, при этом численность никогда не превышала трех тысяч человек при трехбатальонном формировании, а это именно штат полка. Ничего удивительного, что сейчас это будет именно полк в составе "семерки", да и своей принадлежности к ВДВ эта войсковая часть № 74507 не потеряет".

Можно предположить, что в обозримой перспективе все десантные дивизии перейдут на полковое комплектование по схеме 3+1, что будет обеспечивать полный боевой статус соединений ВДВ. С Новороссийской дивизии начали не случайно – у нее особое направление на юге России. Здесь и Крым, и Кавказ, и Турция (ну мало ли что).

"Усиление Новороссийской десантной дивизии еще одним полком назревало давно, поэтому и нынешнее решение о введении в ее состав 56-й десантно-штурмовой бригады в рамках полка не случайно, – рассказал газете ВЗГЛЯД зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин (выпускник Рязанского десантного училища 2000 года). – Крым считается особым направлением. Присутствие там сил быстрого реагирования, к которым безусловно можно отнести подразделения ВДВ, необходимо.

Можно обратить внимание, что такое решение министр обороны Сергей Шойгу принял вскоре после прошедших учений 7-й десантно-штурмовой дивизии, которые проводились на северо-востоке Крыма. Десантников туда перебрасывали самолетами ВТА и большими десантными кораблями. Быстро, но не так оперативно, как хотелось бы. Дополнительный десантно-штурмовой полк будет способен достичь любой точки в Крыму, в том числе на границе с неспокойной Украиной, буквально в считаные часы.

Если говорить о введении в дивизионный штат десантных войск трех профильных полков, то это очевидная необходимость при ведении оперативных боевых действий.

И, скажем, та же 7-я десантно-штурмовая дивизия имеет большой разброс по географии расположения своих частей, где каждая из них должна иметь внушительный потенциал с реальной силой, которая позволит вести действия до прихода основных сил. Плюс высокая взаимозаменяемость частей ВДВ на разных театрах ведения боевых действий. Крымчане могут в любой момент усилить группировку как в Сирии, так и в Арктике. Это особенность войск, которые не случайно считаются резервом Главковерха".

ВДВ действительно уже не раз являлись резервом Верховного главнокомандующего. Сейчас они также пребывают в этом статусе, но не только из-за своих профессиональных особенностей. "Крылатые войска" за последние годы преобразовались в ту силу, которая способна решать задачи высокой степени ответственности. Сейчас в составе войск появились ударные подразделения – это те десантные формирования, которые, помимо оснащенности современным вооружением и техникой, показывают отличные результаты в боевой подготовке.

Звание "ударных" дают не по причастности, а именно за заслуги. Это стимул, к которому стремится каждое соединение или воинская часть ВДВ. Первыми получили это звание десантники 104-го десантно-штурмового полка Псковской 76-й дивизии ВДВ, а также три парашютно-десантных батальона и две парашютно-десантные роты. Среди кандидатов – практически весь состав соединений и подразделений ВДВ.

Десантники универсальны по своей сути – могут быть кем угодно. Например, танкистами – в 2016 году в шести десантно-штурмовых соединениях сформированы танковые роты (три из них преобразованы в батальоны), или артиллеристами – помимо штатных дивизионов и батарей, в ВДВ создается артиллерийская бригада. Еще и альпинистами – в Новороссийске есть десантные горные подразделения, а также водолазами – в Рязанском десантном училище в специальном водолазном комплексе обучают подводных диверсантов. Являются также специалистами РЭБ – в ВДВ действуют роты радиоэлектронной борьбы и роты беспилотников. В общем, разве что до флотских специальностей не добрались. Хватает десантникам и штатной техники и вооружений – начиная от БМД-4М, БТР-МДМ "Ракушка" и заканчивая стреляющими ножами.

Виктор Сокирко