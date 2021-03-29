Войти
Деловая газета "Взгляд"

Байден наконец-то определился с главной мировой угрозой

574
0
0
Джо Байден
Джо Байден.
Источник изображения: REUTERS/Leah Millis

Первая пресс-конференция Джо Байдена в качестве президента США новостями не побаловала. Пентагон задержится в Афганистане на несколько месяцев, миграционный кризис остается острой проблемой, а борьба с пандемией – главной задачей. Но было и то, что можно расценить как сенсацию: хозяин Белого дома назвал своим внешнеполитическим приоритетом… Северную Корею. Что это – помутнение рассудка или хитрый ход?

В цифрах пресс-конференция впечатляет. Она продлилась один час две минуты, вместила в себя десять вопросов и задержалась более чем на два месяца, поставив тем самым рекорд на промежутке более чем в 100 лет.

Впечатление было бы не полным, если не упомянуть того, что за несколько часов до этой долгожданной пресс-конференции журналисты трижды переспросили Байдена, как он к ней готовится. "Какая пресс-конференция?" – удивленно переспросил президент США.

На фоне всего этого (и всего того, что говорили о здоровье Байдена ранее) как анекдот прозвучал ответ на вопрос, от которого вполне можно было уклониться: планирует ли он переизбираться в 2024 году? "Мой ответ – да, я планирую баллотироваться на переизбрание, на это я и рассчитываю", – отрезал господин президент.

Но еще более парадоксальным показался ответ на другой вопрос, уже по-настоящему важный – о главном приоритете Белого дома во внешней политике. В "Что? Где? Когда?" такой вопрос взяли бы вряд ли, ведь догадаться невозможно: главный приоритет США – проблема Северной Кореи и денуклеаризации Корейского полуострова.

Как известно, тем же утром КНДР осуществила первый за год испытательный пуск баллистических ракет. Два новых образца, якобы способных переносить боеголовку весом до двух с половиной тонн, рухнули где-то в Японском море, но эксклюзивную экономическую зону Страны восходящего солнца не задели.

В Токио считают, что речь может идти о копиях российских "Искандеров".

Произошедшее, конечно, нарушает резолюцию Совбеза ООН о северокорейской ядерной программе, но нельзя сказать, что особенно сильно шокирует. Все привыкли и знают, что такой экономической модели "режим чучхе" придерживается уже насколько десятилетий: сперва напомнить о себе очередными испытаниями грозного оружия, потом обменять отказ от испытаний на продовольствие и мазут, а некоторое время спустя "повторится всё, как встарь".

Байдена в такой ситуации легко понять чисто по-человечески. В политическом мейнстриме обсуждают структурные проблемы Вашингтона в контактах с Москвой, Пекином и Берлином. Но отношения с Россией повисли "на тонком нерве", попытка свернуть "торговую войну" с Китаем вылилась в отвратительную свару, надежды на быстрое восстановление взаимопонимания с Германией ради "политического единства Запада" тоже не оправдались.

То есть провалы, провалы, провалы. Но тут маршал Ким запускает очередную ракету: о, эврика, вот же он, наш главный внешнеполитический приоритет, пусть даже многие американцы таким приоритетам искренне удивятся.

Речь тем не менее не идет о том, что президент США "окончательно выжил из ума" или что-то в этом духе. Наоборот, он выкрутился.

Северокорейские ядерная и ракетная угрозы в Вашингтоне что-то вроде вечной ценности – к ним относятся предельно серьезно и всегда так относились. В таком отношении американцы не одиноки. В РФ и КНР эксперименты КНДР комментируют более сдержанно, но все-таки недовольны – и очагом нестабильности вблизи собственных границ, и распространением ядерного оружия за пределами официального "ядерного клуба".

Не стоит забывать, что та самая резолюция Совбеза и санкции, наложенные на Северную Корею, были бы невозможны без принципиального согласия на них со стороны Москвы и Пекина (единственного, как считается, союзника Пхеньяна). При этом и мы, и китайцы прекрасно осознавали, что отыграть ситуацию назад без одобрения предельно враждебного к КНДР Вашингтона будет нельзя – вместе с ним санкции принимали, вместе с ним должны их снимать.

Другими словами, для трех великих держав корейское направление для сотрудничества – альтернатива дальнейшей эскалации в условиях, когда никто не хочет (да и не может) уступить. И получается, что Байден скорее проявил дипломатическую мудрость, чем родил очередной "байденизм".

Его высказывания о Китае, прозвучавшие в тот же день, тоже похожи на прощупывание почвы для возможной "перезагрузки". Острая форма соперничества между США и КНР сейчас неизбежна – так сложились обстоятельства, но Байден отозвался о китайском лидере Си Цзиньпине как о "прямолинейном и очень умном парне", с которым он ("по некоторым подсчетам") провел больше времени вместе, чем другие мировые лидеры.

Возможно, это действительно так: в администрации Барака Обамы Байден занимался китайским направлением и, как считают журналисты в Азии, был чуть ли не в приятельских отношениях с Си и частью его окружения. С тех пор многое изменилось: после трамповской четырехлетки между двумя странами искры летят, но напомнить о былых годах личного взаимопонимания – это явно примиряющий жест.

Что же касается России, сейчас о ней в Вашингтоне говорят или плохо, или ничего, а на этот раз было ничего. Байден лишь однажды упомянул Владимира Путина, сравнив с ним Си как лидера "без демократической косточки". С учетом, какую лексику президент США применял совсем недавно, это тоже прогресс и попытка уйти от обострения.

В общем, вдруг выставить Кима крайним и назначить его "главным приоритетом" не так глупо, как кажется, в условиях отсутствия положительных тенденций на других участках внешнеполитического фронта. Это был ответ не от "старого дряхлого Джо", как изгаляется над ним в блогах республиканский актив, а того Байдена, который отдал международной дипломатии почти полвека своей жизни.

Его "пойду на второй срок" звучит уже не только как неоправданный оптимизм, но и как декларация: я наконец-то дорвался до статуса первого лица, я тут всерьез и надолго, будете иметь дело именно со мной. Очевидно, он действительно так считает.

Имеются ли для этого основания (то есть позволит ли здоровье), уже другой вопрос, но в условиях, когда любой шаг грозит сделать сложную ситуацию еще более сложной и опасной, как-то вдруг переключить все внимание на "анфан террибль" мировой политики – маршала Ким Чен Ына – это почти миротворчество.

Если уж Байдену с его ограниченными силами, дипломатическим прошлым и горячим желанием править нужно хоть чем-нибудь заняться, пускай, действительно, занимается КНДР – остальным странам от этого и вреда меньше, и покоя больше. Наконец-то Северная Корея – дерзкий сосед и "чемодан без ручки" – пригодилась нам по-настоящему.


Дмитрий Бавырин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Германия
Китай
КНДР
Россия
США
Япония
Продукция
Искандер
Компании
ООН
Персоны
Барак Обама
Ким Чен Ын
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
30.11.2017
Виктор Бондарев: успехи ВКС РФ в Сирии показали всему миру мощь нашей армии
26.10.2016
Холодная война 2.0: как Россия и Запад вновь обострили историческое противостояние (The Guardian, Великобритания)
01.06.2015
Страшилки с душком
05.08.2013
Семь раз отмерить
22.03.2013
КНДР готова начать ядерную войну
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.03 12:00
  • 1
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 29.03 11:29
  • 28
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 29.03 10:27
  • 118
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 29.03 10:17
  • 1
СМИ: второй полет Ил-112В запланировали на 30 марта
  • 29.03 09:52
  • 1
Морпехи СФ получают навыки управления оленьими и собачьими упряжками
  • 29.03 09:34
  • 1
Для обеспечения безопасности Армении необходимо углубить союзнические отношения с РФ - Пашинян
  • 29.03 08:11
  • 7
Россия нам покажет: NI назвал самое смертоносное оружие парада Победы
  • 29.03 06:57
  • 12
Огонь батареям: для «Прометеев» могут сформировать новые полки
  • 29.03 01:40
  • 10
В России создадут новый многоразовый орбитальный корабль
  • 29.03 00:16
  • 1
Охрану Крымского моста усилили катерами-перехватчиками "Сарган"
  • 28.03 22:19
  • 58
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 28.03 17:55
  • 39
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 28.03 08:00
  • 12
Российский авиапром избавляется от балласта
  • 28.03 07:17
  • 2
Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал о реорганизации в ведомстве
  • 28.03 06:06
  • 1
Минобороны обжаловало решение по рекордному иску к ОАК