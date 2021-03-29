Военная стратегия Зеленского ухудшила статус Украины

Владимир Зеленский утвердил новую стратегию военной безопасности. Документ закрепляет сближение страны с НАТО. Россия в этой стратегии названа противником Киева. А в соответствии с российской военной доктриной это уже дает право Москве рассматривать Украину как страну, которая угрожает интересам Российской Федерации.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности. В ней Россия названа военным противником Киева. Стратегия, которая ранее была принята Советом национальной безопасности и обороны (СНБО), предполагает готовность к сдерживанию агрессии, но не предусматривает достижения военного паритета с Россией. А главной целью стратегии является "заблаговременно подготовленная и всесторонне обеспеченная оборона Украины на принципах сдерживания, устойчивости и взаимодействия".

В документе утверждается, что Россия якобы угрожает государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, пытаясь неким образом воспрепятствовать европейской и евроатлантической интеграции, а также, как считают в Киеве, намереваясь восстановить свое влияние на Украине. По мнению авторов документа, внешняя политика России и ее военная стратегия якобы могут привести "к дальнейшей эскалации вооруженной агрессии против Украины и спровоцировать международный вооруженный конфликт в Европе".

Как отмечает украинское издание "Страна", стратегия базируется "на всеохватывающей обороне" – на суше, море, в воздухе и даже в информационном пространстве. Одним из элементов такой защиты является сдерживание. Под ним Зеленский подразумевает способность достичь такого уровня развития армии, флота и территориальной обороны, при котором агрессор понесет неприемлемые для себя потери и вынужден будет свернуть агрессию или отказаться от ее эскалации. Также выражен призыв готовиться чуть ли не к партизанским действиям на своей территории. Словосочетание "движение сопротивления" упоминается в документе десять раз, а "территориальная оборона" – больше тридцати.

При этом слово "перевооружение" упоминается только три раза, а "модернизация" – лишь дважды.

"Таким образом, новая стратегия в очередной раз подтверждает тезис о том, что с военной точки зрения Украина является ресурсом США для конфликта с Россией. Это не означает, что завтра Вооруженные силы Украины начнут наступление на наши позиции, но мы получаем под боком озлобленного врага, который не понимает, к чему именно его готовят", – считает руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин.

"Кроме того, некоторые положения в этой стратегии выглядят как, извините, откровенная дурь. В России никто не собирается завоевывать Украину и наступать на Киев. Однако Зеленскому с помощью подобных "стратегий" нужно хоть как-то поддерживать ненависть к России и к украинским сторонникам улучшения отношений с Москвой", – добавил собеседник.

"Но в целом я поражаюсь примитивности этого документа. Зеленскому должно быть стыдно за то, что он его подписал.

Это ведь касается и декларации "приобретения членства в НАТО". Не для того Украину превратили в ресурс и территорию борьбы с Россией. Да и какие-либо ожидания некоторой части украинцев по этому вопросу откровенно безосновательны. Западные стратеги не воспринимают Украину как полноценного партнера, потому что вместо военных и экономических условий там наблюдается гуляй-поле", – уверен эксперт.

То же самое касается термина "всеохватывающая оборона", который "местные пиарщики подсмотрели у западных коллег". "Потому вся эта концепция основана на лжи и обмане. Когда вы сидите за карточным столом без козырей, то начинаете блефовать", – подчеркнул Жилин.

В свою очередь редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков назвал стратегию военной безопасности Украины частичной калькой с аналогичных документов стран Североатлантического альянса. "Украина хочет казаться членом НАТО, хотя таковым являться не может. Потому в документе мы видим обилие заимствований. Это касается и определения России как главного военного соперника, о чем ранее заявляла Британия. А термин "всеобъемлющая оборона" взят из военной доктрины США. Потому написанная "стратегия", по замыслу ее авторов, должна встраиваться в военные планы НАТО", – полагает военный эксперт.

Также любопытно и то, что украинское правительство продолжает попытки юридически зафиксировать гражданскую войну в Донбассе как конфликт с Российской Федерацией, притом что Россия не является стороной этого конфликта. "А теперь представьте себе ситуацию, чисто теоретически, при которой Украина неимоверными силами США оказывается в НАТО, вследствие чего потенциальный конфликт между двумя странами превращается в конфликт России и НАТО. Результаты такого исхода событий понятны – это лунный пейзаж на месте Европы, включая территорию Украины. Но нынешние власти в Киеве об этом не задумываются", – пояснил собеседник.

С другой стороны, как отмечают эксперты, ко "всеохватывающей обороне" равнодушны и сами украинцы. Ранее Зеленский уже сообщал о готовности мобилизовать на "большую войну" с Россией всех – и мужчин, и женщин. Его предшественник на посту президента Украины Петр Порошенко также заявлял, что 89% украинцев якобы готовы воевать с Россией. Но на практике ситуация была совершенно иной.

Например, в ноябре 2017 года доля уклонистов от призыва в ВСУ составила 40%, а в декабре того же года минобороны Украины констатировало неявку 70% призывников, из которых почти треть находилась в розыске. Кроме того, призывная кампания тех лет в Киеве стала своего рода мемом, потому что в военкоматы тогда явилось лишь 3,95% призывников. А если учесть массовое дезертирство, то такие результаты весьма красноречиво демонстрируют реальное отношение украинцев к войне. По итогам 2020 года ситуация для украинских "ястребов" если и изменилась, то лишь в худшую сторону. Потому, как ранее писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский может выставить против России лишь армию дезертиров.

Тем не менее, Москве в любом случае придется реагировать на новую военную стратегию Украины, полагают эксперты. "В связи с утверждением этого документа Украина подпадает под действие уже российской военной доктрины. Если они предпримут или даже продемонстрируют какие-то агрессивные действия по отношению к России, то мы с полными законными основаниями можем нанести ответный удар", – резюмировал Леонков.

Андрей Резчиков, Андрей Самохин