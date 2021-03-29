Geopolitika.news (Хорватия): Блинкен просит Турцию остаться в НАТО

Вашингтон решил «сменить пластинку» и вместо того, чтобы наказывать Анкару в том числе за приобретение российского комплекса ПВО С-400, теперь почти просит ее остаться самым важным союзником в НАТО. Лучшее тому подтверждение — заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Турция должна держаться в центре трансатлантических связей.

Если Блинкен думает, что из-за дарованного ей ощущения триумфа Анкара теперь изменит свои национальные интересы, то выходит, что и новая американская администрация, так же как предыдущая, просто не понимает менталитет Турции и ее политиков. Тем не менее время уже скоро покажет, какими будут дальнейшие шаги Анкары и кому с ними на самом деле придется считаться.

Геостратегическая и геополитическая важность Турции велика, и ее государственное руководство всегда умело этим пользовалось. Кстати, с 2016 года и после попытки его свержения президенту Эрдогану уже много раз удалось предпринять самостоятельные внешнеполитические шаги и совершить несколько вооруженных операций, от которых у Запада и НАТО, членом которого является Турция, "волосы на голове шевелились". Они, несомненно, все еще "шевелятся", но ни у Вашингтона, ни у Брюсселя больше нет времени на то, чтобы запугивать и пытаться дисциплинировать "отшатнувшуюся" и непослушную Анкару с помощью каких-либо санкций, обещаниями исключить ее из разных военных или политических программ или инициатив. Дело в том, что мировая геополитическая обстановка опасно пошатнула прежнюю монополистскую позицию Запада в международных отношениях, и он воспринимает это как последнее предупреждение, то есть пришло время для практических шагов для сохранения послевоенного порядка, хотя его уже на самом деле не существует. Ведь крупные игроки ссылаются на него, только когда им это выгодно, но при этом они все чаще попирают его где и когда только можно.

В подобных обстоятельствах Турция продолжает гнуть свою линию. Доказательство тому, в том числе, - ее решение выйти из Стамбульской конвенции и международного договора о правах женщин, что обеспокоило либеральные круги по обе стороны Атлантики; примечательно, что администрация Байдена, которая очень болезненно и остро реагирует на подобные вещи идеологического характера, не осудила этот шаг, а лишь "выразила сожаление". При этом сама Турция не слишком озабочена, кто что думает по поводу ее действий. Она поставила перед собой ясные цели в рамках своей национальной политики и будет реализовывать их, насколько это возможно в данный конкретный момент. Так, кстати, поступают вообще все большие и сильные державы.

Поэтому Вашингтон решил "сменить пластинку" и вместо того, чтобы наказывать Анкару, теперь почти просит ее остаться самым важным союзником в НАТО во имя общего блага. Лучшее тому подтверждение - новость, которую сегодня опубликовало агентство "Рейтер".

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил в Брюсселе, что НАТО может окрепнуть после периода внутренних противоречий, а также что Турция должна держаться в центре трансатлантических связей.

Выступая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе во время своего первого визита в Европу в роли Госсекретаря, Блинкен подчеркнул, что, несмотря на разногласия с Анкарой, Вашингтон и НАТО "очень заинтересованы в том, чтобы Турция не отдалялась от альянса". Турция - давний и ценный союзник", - заявил глава Государственного департамента, отметив также, что и самой Анкаре выгодно оставаться в НАТО.

Тут я бы хотел добавить следующее.

Оставаться в НАТО Анкаре, несомненно, выгодно, и об этом ее даже не стоит просить, так как членство в альянсе укрепляет ее безопасность и дает ей преимущество перед ее ближневосточными конкурентами. Тем не менее Турция больше никогда не поступится ради членства в НАТО своими национальными интересами. Иными словами, или Запад их признает (в долгосрочной перспективе это очень трудно, особенно на Ближнем Востоке, где турецкие интересы напрямую сталкиваются с французскими и во многом американскими) и подстроится под них, или Турция будет просто игнорировать альянс, выстраивая при этом стабильные отношения с ключевыми мировыми и региональными игроками.

Попытки вовлечь Турцию в споры Запада с Россией, скорее всего, - сизифов труд, хотя Анкара совершенно точно продолжит в полной мере участвовать во всех планах и учениях НАТО, в том числе "под носом" у России. Турция хорошо понимает, что все это одно большое представление для общественности и НАТО никогда не нападет на Россию, как и она на него, а будет продолжать как можно больше изолировать ее политически и экономически.

И именно это для Турции неприемлемо. Независимо от того, будет она и дальше сотрудничать с Россией в Сирии (сейчас ситуация в Идлибе ухудшается, и сегодня турецкий МИД вызвал российского посла для беседы об этой проблеме, в которой обвиняет сирийские войска), Нагорном Карабахе или где-то еще (в газовой отрасли, атомной энергетике, туризме, сельском хозяйстве, строительстве и пр.), сотрудничество Анкары и Москвы не позволит вовлечь две соседние страны в междоусобный кровавый конфликт в пользу третьей стороны. Они обе будут стремиться к выстраиванию стабильных отношений везде, где только можно.

До сих пор столь чувствительная и обремененная проблемами политика "танца на тонком льду" проходила все испытания, хотя это, конечно, не означает, что так будет продолжаться вечно. Но конфликт, как альтернатива сотрудничеству, точно не в интересах ни Анкары, ни Москвы, и они это хорошо понимают. Анкара не хочет оказаться в положении Европейского союза и граничить на востоке с большим соседом с мощной армией и ядерным оружием, отношения с которым совершенно испорчены. Эту привилегию Анкара оставляет Брюсселю.

Кроме того, без сотрудничества с Россией положение Анкары в отношениях с Западом уже будет неустойчивым. В момент, когда Турция влилась бы в открытый политический конфликт с Россией и их отношениях обострились бы так же, как сейчас отношения с Западом, Турция снова оказалась бы в "стальных объятьях" того же Запада, так как самостоятельно не в состоянии противостоять России в какой бы то ни было сфере.

В конце можно напомнить недавние заявления Энтони Блинкена, который, еще будучи кандидатом на пост госсекретаря США в администрации Байдена, в Сенате обвинил Турцию в том, что она ведет себя не по-союзнически, и Вашингтон рассмотрит возможность ввести новые санкции из-за закупок Турцией зенитных ракетных комплексов С-400.

Таким образом, всего через два месяца Блинкен полностью изменил риторику и по сути позволяет Турции и Эрдогану почувствовать себя победителями. Вашингтон же с готовностью принимает горькое поражение ради собственных интересов. Правда, то же горькое поражение он даст почувствовать и Франции с ее интересами, но это уже совсем другая история.

Но если Блинкен думает, что из-за дарованного ей ощущения триумфа Анкара теперь изменит свои национальные интересы, то выходит, что и новая американская администрация, так же как предыдущая, просто не понимает менталитет Турции и ее политиков. Тем не менее время уже вскоре покажет, какими будут дальнейшие шаги Анкары и кому с ними на самом деле придется считаться.

Зоран Метер (Zoran Meter)