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Российская газета

На Северном флоте учредили медаль для жен подводников

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Моряки-подводники. Архивное фото
Моряки-подводники. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

В России появилась новая награда - медаль "Заслуженная жена подводника". Она не государственная и даже не ведомственная. Скорее, ее можно назвать общественной или памятной.

Вот что об этой награде сообщили в пресс-службе Северного флота: "В преддверии 115-й годовщины подводного флота России командованием подводных сил Северного флота была учреждена специальная награда для жен моряков-подводников - медаль "Заслуженная жена подводника".

Там уточнили, что медалью командующего подводными силами СФ будут награждаться супруги военнослужащих, чей семейный союз длится не менее 10 лет. Ее также станут вручать вдовам военных моряков, которые проходили службу в плавсоставе подводных сил Северного флота.

"Кандидатов на медаль представляет командир экипажа подводной лодки или соединения по предложению женсовета", уточнили в пресс-службе СФ. - Эскиз медали был разработан с учетом мнения женсовета подводных сил. Вместе с медалью вручается удостоверение установленного образца".

Первое награждение прошло 19 марта - в День моряка подводника. На главной базе подводных сил Северного флота - городе Гаджиеве медаль "Заслуженная жена подводника" вручили супругам членов экипажей ракетных подводных крейсеров стратегического назначения "Юрий Долгорукий" и "Князь Владимир".

Такой же награды были удостоены и жены моряков экипажа атомной подводной лодки "Новомосковск" и некоторых других субмарин. Всего в этом году "супружескую" медаль вручили 150 женам подводников Северного флота.


Юрий Гаврилов

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Страны
Россия
Продукция
Князь Владимир
Юрий Долгорукий
Проекты
СФ
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