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ТАСС

Северный флот учредил награду "Заслуженная жена подводника"

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Атомная подводная лодка у пирса
Атомная подводная лодка у пирса.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Медалью будут награждаться супруги военнослужащих, чей семейный союз длится не менее 10 лет

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Специальная награда для жен подводников учреждена в России. Об этом говорится в сообщении Северного флота, распространенном в воскресенье.

"В преддверии 115-й годовщины подводного флота России командованием подводных сил Северного флота была учреждена специальная награда для жен моряков-подводников - медаль "Заслуженная жена подводника", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе флота, награда является памятной негосударственной. Медалью командующего подводными силами будут награждаться супруги военнослужащих, чей семейный союз длится не менее 10 лет. Также она может быть вручена вдове военнослужащего, который проходил службу в плавсоставе подводных сил Северного флота.

"Кандидатов на медаль представляет командованию командир экипажа подводной лодки или соединения по предложению женсовета", - говорится в сообщении.

"Эскиз медали был разработан с учетом мнения женсовета подводных сил. Вместе с медалью вручается удостоверение установленного образца", - пояснили в пресс-службе.

Первое награждение прошло 19 марта - в День моряка подводника в главной базе подводных сил Северного флота - городе Гаджиеве. Медаль "Заслуженная жена подводника" вручили женам экипажей ракетных подводных крейсеров стратегического назначения четвертого поколения проекта "Борей" "Юрий Долгорукий" и "Князь Владимир". Затем медаль получили жены моряков экипажа атомной подводной лодки "Новомосковск" и ряда других. Всего в этом году награду получили уже порядка 150 жен подводников.

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Страны
Россия
Продукция
Князь Владимир
Юрий Долгорукий
Проекты
955 Борей
СФ
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