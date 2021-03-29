ВМС США получили первую крылатую ракету Tomahawk Block V

Военно-морские силы США 25 марта 2021 года сообщили, что получили первую серийно модернизированную крылатую ракету Tomahawk новой модификации Block V. Крылатые ракеты Tomahawk Block V представляют собой модернизацию наличных крылатых ракет Tomahawk Block IV, работы по модернизации осуществляются на предприятии корпорации Raytheon Technologies в Камдене (штат Арканзас).

Первая серийно модернизированная для ВМС США крылатая ракета Tomahawk новой модификации Block V на предприятии корпорации Raytheon Technologies в Камдене (Арканзас), март 2021 года (с) Raytheon Technologies

Как сообщалось ранее, в ракеты варианта Block V предполагается переоборудовать все ранее изготовленные ракеты Tomahawk Block IV ВМС США в рамках рассчитанной к реализации по 2034 финансовый год программы продления срока их службы на 15 лет, начатой в 2019 финансовом году. При этом ракеты Tomahawk предыдущей версии Block III будут списаны и разоружены. В общей сложности сейчас планируется модернизировать в вариант Block V 3992 ракеты Tomahawk Block IV. Кроме того, в дальнейшем возможен выпуск и ракет Block V нового производства.

На первом этапе программы в ходе модернизации ракет Tomahawk Block IV до уровня Block V производится ремонт и частичная замена элементов планера ракет, антенн, электропроводки и установка нового модуля аппаратуры передачи данных Integrated Single Box Solution. Также устанавливается защищенный от помех приемник GPS GR5.

В дальнейшем планируется осуществлять более глубокую модернизацию ракет Tomahawk Block IV в вариант Block V в двух модфикациях. Модификация Block Va (обозначение RGM-109E/UGM-109E) является обозначением крылатых ракет, планируемых к переоборудованию в вариант Maritime Strike Tomahawk (MST) с оснащением новой многоканальной системой наведения для возможности поражения надводных целей. В августе 2017 года ВМС США выдали Raytheon двухлетний контракт в 119 млн долл на разработку ракеты MST. До того, как сообщается, Raytheon с 2012 года потратила на НИОКР по MST до 55 млн долл собственных средств. Конкретные параметры и типы каналов новой головки самонаведения для MST не раскрываются, но предположительно, она будет сочетать активный и пассивный радиолокационные и тепловизионный каналы самонаведения в сочетании с мощным процессором обработки данных и новым блоком инерциального наведения. Raytheon должна была поставить первые 32 комплекта для модернизации ракет в вариант Maritime Strike Tomahawk в 2020 фин году; 50 комплектов - в 2021 фин году, и 80 комплектов - в 2022 фин году, с общей оценочной стоимостью 457,9 млн долл, однако неясно, были ли выдержаны сроки начала поставок. Поставка первой ракеты, модернизированной до уровня MST (Block Va), ожидалась ранее в 2022 году, с достижением статуса первоначальной операционной готовности (IOC) в третьем квартале 2022 фин года, и с началом полносерийных поставок комплектов для модернизации ракет по варианту Block Va в 2023 фин году. Однако сейчас точные сроки уже не называются.

Вторая модификация Block Vb (обозначение RGM-109M/UGM-109M) представляет собой модернизацию ракет, сохраняющих основное назначение для поражения наземных целей. В ходе модернизации эти ракеты должны быть оснащены новой проникающей боевой частью Joint Multiple Effects Warhead System (JMEWS), обладающей также повышенными фугасными возможностями. JMEWS сочетает кумулятивный предзаряд с проникающей боеголовкой. За счет программируемого моногоцелевого взрывателя может также обеспечиваться воздушный или наземный (непроникающий) подрыв боевой части. Отработка и испытания боевой части JMEWS велись по контракту, полученному Raytheon еще в 2009 году, в декабре 2017 года ВМС США выдали контракт на доработку JMEWS. Достижение IOC ракет Block Vb с боевой частью JMEWS ожидалось в 2022 фин году.