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Интерфакс-АВН

Расчёты систем ПВО С-400 и комплексов "Панцирь-С" проведут боевые стрельбы в Астраханской области

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Сухопутный ЗРПК «Панцирь-С1»
Сухопутный ЗРПК «Панцирь-С1».
Источник изображения: Фото: РИА Новости

Москва. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие Ленинградского объединения ВВС и ПВО проведут боевые стрельбы на полигоне "Ашулук" в Астраханской области, сообщили в Минобороны РФ.

"В учебном центре боевой подготовки и боевого применения зенитных ракетных войск на полигоне "Ашулук" боевые расчеты системы С-400 "Триумф" и "Панцирь-С" Ленинградского объединения ВВС и ПВО ЗВО проведут боевые стрельбы зенитными управляемыми ракетами", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Боевые расчеты зенитных ракетных дивизионов, отразят электронный массированный ракетно-авиационный удар условного воздушного противника, роль которой будут выполнять истребители-перехватчики МиГ-31БМ, выполнив по ним электронные пуски ракет", - сообщили в Минобороны.

Отмечается, что в качестве воздушных целей также выступят высокоскоростные, сверхманевренные, баллистические ракетомишени "Армавир", "Фаворит", "Пищаль" и "Кабан".

По данным военного ведомства, учения на полигоне "Ашулук" пройдут с 29 марта по 4 апреля.

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
МиГ-31
МиГ-31БМ
С-300П
С-300ПМУ-2
С-400 Триумф
Компании
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