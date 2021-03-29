Человекоподобный робот Digit стал полностью автономным

Роботы становятся всё более независимыми от людей. Американская компания Agility Robotics показала возможности своего человекоподобного робота Digit, который в прошлом году пошёл в серийное производство.

В описании к видео указывается: «GPS-навигация по путевым точкам, обнаружение удалённых препятствий с помощью лидара, картографирование местности с помощью стереокамер, точный баланс и движение в реальном времени. Человек использовался только для съёмок, в остальном Digit действовал сам по себе».

Демонстрация автономности робота Digit

Ранее Digit обладал лишь частичной автономностью и требовал удаленного контроля со стороны оператора. В прошлом году компания Ford Motor приобрела первую пару серийных роботов для использования их в качестве курьеров.