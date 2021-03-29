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WarSpot

Человекоподобный робот Digit стал полностью автономным

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Источник изображения: warspot.ru

Роботы становятся всё более независимыми от людей. Американская компания Agility Robotics показала возможности своего человекоподобного робота Digit, который в прошлом году пошёл в серийное производство.

В описании к видео указывается: «GPS-навигация по путевым точкам, обнаружение удалённых препятствий с помощью лидара, картографирование местности с помощью стереокамер, точный баланс и движение в реальном времени. Человек использовался только для съёмок, в остальном Digit действовал сам по себе».

Демонстрация автономности робота Digit

Ранее Digit обладал лишь частичной автономностью и требовал удаленного контроля со стороны оператора. В прошлом году компания Ford Motor приобрела первую пару серийных роботов для использования их в качестве курьеров.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Робот
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