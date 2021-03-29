В ВМФ раскрыли секрет подлодки, которую Запад называет "Черная дыра"

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Незаметность и тишина подводной лодки "Великий Новгород" проекта 636 "Варшавянка" достигается за счет специальной конструкции двигателя, рассказал "Звезде" командир электромеханической боевой части Денис Байрачный.

"Мы используем двигатель экономхода, который управляется также из пятого отсека в связи с его меньшим потреблением мощности, и для экономии электроэнергии используем его в подводном положении", — сказал он.

По словам подводника, силовая установка находится в шестом отсеке, а с помощью двух дополнительных линий вала "Великий Новгород" может выполнять маневры разворота на месте.

"Здесь есть дополнительные две линии вала, которые позволяют нам работать враздрай. Лодка может на месте разворачиваться, и свободно можем пришвартовываться к причалу без каких-либо аварий и ударов", — подчеркнул собеседник телеканала.

Первой в серии дизель-электрических подлодок проекта 636, предназначенных для Тихоокеанского флота, стала субмарина "Петропавловск-Камчатский". Ее, как и вторую — "Волхов" — уже передали флоту, в этом году они совершат переход из Санкт-Петербурга во Владивосток. В конце 2019 года заложили третью и четвертую подлодки — "Магадан" и "Уфа".