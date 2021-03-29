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Российская газета

Бьет в "яблочко": На Западе оценили испытание ракеты "Циркон"

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Источник изображения: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Западные СМИ заинтересовались успешными испытаниями российской гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Циркон".

Как отмечает британское издание Daily Express, эти новые гиперзвуковые ракеты, способные достичь США за считанные минуты, попадают "в яблочко".

В публикации говорится, что было произведено четыре запуска ракет "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Арктике. Все пуски оказались успешными: ракеты, способные развивать огромную скорость, поразили цели у берегов Новой Земли.

Издание пишет, что новое оружие может значительно изменить характер боевых действий. Гиперзвуковые ракеты, способные лететь со скоростью более чем в пять раз превышающей скорость звука и имеющие возможность маневрировать в полете, чрезвычайно трудно перехватить.

При этом США отстают в разработке гиперзвукового оружия от России и Китая. Сейчас американские конструкторы только создают такие ракеты. Предлагается, что ими можно будет вооружить корабли и подводные лодки к 2023 и 2024 годам.


Михаил Русин

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Китай
Россия
США
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Проекты
22350
Арктика
ГЗЛА
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