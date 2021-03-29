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Интерфакс-АВН

Военные беспилотники задействуют в мониторинге пожароопасной обстановки на западе России

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Орлан-10. Российский разведчик, состоящий на вооружении с 2010 года. За это время выпущено более 1000 экземпляров. Взлётный вес около 15 кг, максимальная скорость 150 км/ч, продолжительность полёта до 16 часов, радиус действия до 120 км (600 км в автономн
Орлан-10. Российский разведчик, состоящий на вооружении с 2010 года. За это время выпущено более 1000 экземпляров. Взлётный вес около 15 кг, максимальная скорость 150 км/ч, продолжительность полёта до 16 часов, радиус действия до 120 км (600 км в автономном режиме).
Источник изображения: warspot.ru

Москва. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Военные беспилотники "Орлан-10" будут проводить мониторинг пожароопасной обстановки на территории Курской, Воронежской и Белгородской областей, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

"Для своевременного реагирования на возможные возгорания сформированы специальные расчёты комплексов беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10", которые будут проводить мониторинг на территории свыше 1 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках подготовки к противопожарному периоду организованы каналы взаимодействиями с региональными учреждениями МЧС РФ.

Беспилотники средней дальности "Орлан-10" предназначены для ведения воздушной разведки и мониторинга обстановки с воздуха на высоте до нескольких тысяч метров при температуре от -30 до +40 градусов. Также они способны выдавать целеуказания ударным (огневым) средствам, блокировать сотовую связь и искажать навигационное поле GPS.

"Орлан-10" весом 14 кг способен нести 5 кг полезной нагрузки, которая включает сменные модули с тепловизионной камерой, цветной видеокамерой на гиростабилизированной поворотной платформе, фотокамерой, аппаратурой ретрансляции.

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Страны
Россия
Продукция
Орлан-10
Компании
Минoбороны РФ
МЧС
Проекты
GPS
БПЛА
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