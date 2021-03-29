Военные беспилотники задействуют в мониторинге пожароопасной обстановки на западе России

Москва. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Военные беспилотники "Орлан-10" будут проводить мониторинг пожароопасной обстановки на территории Курской, Воронежской и Белгородской областей, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
"Для своевременного реагирования на возможные возгорания сформированы специальные расчёты комплексов беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10", которые будут проводить мониторинг на территории свыше 1 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках подготовки к противопожарному периоду организованы каналы взаимодействиями с региональными учреждениями МЧС РФ.
Беспилотники средней дальности "Орлан-10" предназначены для ведения воздушной разведки и мониторинга обстановки с воздуха на высоте до нескольких тысяч метров при температуре от -30 до +40 градусов. Также они способны выдавать целеуказания ударным (огневым) средствам, блокировать сотовую связь и искажать навигационное поле GPS.
"Орлан-10" весом 14 кг способен нести 5 кг полезной нагрузки, которая включает сменные модули с тепловизионной камерой, цветной видеокамерой на гиростабилизированной поворотной платформе, фотокамерой, аппаратурой ретрансляции.