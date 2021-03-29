Оригинал взят у коллеги dambiev в В Мьянме состоялся военный парад в честь 76-летия создания Вооруженных сил

Военный парад в честь 76-летия создания Вооруженных сил Мьянмы прошел 27 марта 2021 года в официальной столице Мьянмы - городе Нейпьидо.

Главными гостями парада стали участники российской делегации во главе с заместителем министра обороны РФ генерал-полковником Александром Фоминым, в составе которой, также были члены Общественного совета при Министерстве обороны РФ. Торжественным маршем по плацу прошли около восьми тысяч военнослужащих. В динамической части парада были представлены почти 200 единиц военной техники и 45 единиц вертолетов и самолетов, в том числе российского производства: танки Т-72, БРДМ, самолеты МиГ-29, Як-130, вертолетов Ми-24, Ми-35, Ми-17 и другие.