Для охраны границы России во время ЧМ-2018 по футболу в Сочи задействовали подлодки

Старший помощник командира подлодки "Колпино" Егор Егоров рассказал, что тогда создавалась разнородная группировка сил, которой эшелонированно назначали специальные районы

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Подводные силы Черноморского флота принимают участие в охране госграниц России во время важных государственных мероприятий, в частности, их задействовали во время проведения матчей чемпионата мира по футболу в Сочи в 2018 году. Об этом сообщил старший помощник командира подлодки "Колпино" Егор Егоров.

"Все верно, подводные лодки новороссийской военно-морской базы выполняли и такие задачи. В частности, это охрана государственной границы в подводной среде. К примеру, такие мероприятия, как чемпионат мира в Сочи, саммит", - сказал Егоров в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

По словам Егорова, тогда создавалась разнородная группировка сил, которой эшелонированно назначали специальные районы. Задачу выполняли корабли, морская авиация, подлодки. "Так закрывался большой район и была обеспечена безопасность проведения важных государственных мероприятий", - сказал он.

В 2018 году Россия впервые в истории приняла чемпионат мира по футболу. Сборная России сумела дойти до четвертьфинала турнира, в котором уступила хорватским футболистам в серии пенальти. Матчи турнира прошли на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.