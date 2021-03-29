Вертолеты Балтфлота отработали уничтожение кораблей "противника" в Балтийском море

Москва. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Ударные вертолеты Ми-24 провели ракетные и артиллерийские стрельбы в акватории Балтийского моря, сообщили в пресс-службе Балтийского флота (БФ).

"В ходе учебных мероприятий экипажи вертолетов отработали нанесение ударов неуправляемыми авиационными ракетами и авиабомбами по морским целям, имитирующим корабли условного противника", - говорится в сообщении.

По данным флота, вертолётчики выполнили стрельбы из пушечного вооружения Ми-24 по мишеням, имитирующим быстроходные малоразмерные морские цели.

"Во время вылетов на боевое применение вертолетчики выполнили нанесение ударов как поодиночке, так и в составе пар", - отметили в БФ.