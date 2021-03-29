Войти
Военно-промышленный курьер

Российские «жучки» ищут на немецких субмаринах

201
0
+1
Источник изображения: vpk-news.ru

В Германии обеспокоились наличием российского оборудования на подводных лодках Бундесвера. Субмарины военно-морских сил страны оснащены навигационными устройствами, которые разработала российская компания «Транзас» и шифрование данных в этих системах «не соответствует военному стандарту», забила тревогу газета Bild am Sonntag.

Издание напоминает, что Берлин приступил к сотрудничеству с «Транзасом» в 2005 году, когда должность канцлера ФРГ занимал Герхард Шредер. Тогда около сотни кораблей немецких ВМС оснастили устройствами от российской компании. Впоследствии Германия установила навигационные приборы «Транзаса» для определения местоположения, скорости и маршрута на субмаринах U 35 и U 36, которые находятся в эксплуатации с 2015 и 2016 годов соответственно.

Как пишет издание, в прошлом году Федеральная служба защиты конституции Германии (BfV, занимается контрразведывательной деятельностью) предупредила об «опасности» навигационных систем в случае «шпионажа и саботажа со стороны иностранных государств». Утверждалось, что в случае кибератаки навигационные данные могут быть перехвачены и стать предметом «манипулирования, вплоть до полной потери функциональности» корабля.

Bild со ссылкой на экспертов в области безопасности также сообщает, что «из-за тесных связей» с Россией компания находится в центре внимания западных спецслужб.

Журналисты издания направили Минобороны ФРГ запрос о том, может ли оно гарантировать безопасность российского оборудования для подлодок Бундесвера. Eadaily отмечает, что в ответ представитель военного ведомства заявил, что «правительство прилагает большие усилия для обеспечения информационной и кибербезопасности» в ведении министерства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Компании
Транзас
Проекты
Кибербезопасность
Похожие новости
14.12.2015
Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу назвал ряд ключевых направлений в работе военного ведомства в 2016 году
21.05.2015
В Москве 21 мая откроется крупнейшая европейская вертолетная выставка HeliRussia 2015
21.01.2015
Россия, джихадисты или кибервойна – какая из этих угроз самая актуальная? ("The Guardian", Великобритания)
24.01.2013
Кто нашел крамолу в новом президентском указе о кибербезопасности?
29.06.2007
МВМС-2007: Россия оснастит испанские корабли для третьих стран
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.03 12:00
  • 1
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 29.03 11:29
  • 28
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 29.03 10:27
  • 118
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 29.03 10:17
  • 1
СМИ: второй полет Ил-112В запланировали на 30 марта
  • 29.03 09:52
  • 1
Морпехи СФ получают навыки управления оленьими и собачьими упряжками
  • 29.03 09:34
  • 1
Для обеспечения безопасности Армении необходимо углубить союзнические отношения с РФ - Пашинян
  • 29.03 08:11
  • 7
Россия нам покажет: NI назвал самое смертоносное оружие парада Победы
  • 29.03 06:57
  • 12
Огонь батареям: для «Прометеев» могут сформировать новые полки
  • 29.03 01:40
  • 10
В России создадут новый многоразовый орбитальный корабль
  • 29.03 00:16
  • 1
Охрану Крымского моста усилили катерами-перехватчиками "Сарган"
  • 28.03 22:19
  • 58
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 28.03 17:55
  • 39
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 28.03 08:00
  • 12
Российский авиапром избавляется от балласта
  • 28.03 07:17
  • 2
Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал о реорганизации в ведомстве
  • 28.03 06:06
  • 1
Минобороны обжаловало решение по рекордному иску к ОАК