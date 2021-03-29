Российские «жучки» ищут на немецких субмаринах

В Германии обеспокоились наличием российского оборудования на подводных лодках Бундесвера. Субмарины военно-морских сил страны оснащены навигационными устройствами, которые разработала российская компания «Транзас» и шифрование данных в этих системах «не соответствует военному стандарту», забила тревогу газета Bild am Sonntag.

Издание напоминает, что Берлин приступил к сотрудничеству с «Транзасом» в 2005 году, когда должность канцлера ФРГ занимал Герхард Шредер. Тогда около сотни кораблей немецких ВМС оснастили устройствами от российской компании. Впоследствии Германия установила навигационные приборы «Транзаса» для определения местоположения, скорости и маршрута на субмаринах U 35 и U 36, которые находятся в эксплуатации с 2015 и 2016 годов соответственно.

Как пишет издание, в прошлом году Федеральная служба защиты конституции Германии (BfV, занимается контрразведывательной деятельностью) предупредила об «опасности» навигационных систем в случае «шпионажа и саботажа со стороны иностранных государств». Утверждалось, что в случае кибератаки навигационные данные могут быть перехвачены и стать предметом «манипулирования, вплоть до полной потери функциональности» корабля.

Bild со ссылкой на экспертов в области безопасности также сообщает, что «из-за тесных связей» с Россией компания находится в центре внимания западных спецслужб.

Журналисты издания направили Минобороны ФРГ запрос о том, может ли оно гарантировать безопасность российского оборудования для подлодок Бундесвера. Eadaily отмечает, что в ответ представитель военного ведомства заявил, что «правительство прилагает большие усилия для обеспечения информационной и кибербезопасности» в ведении министерства.